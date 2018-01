NFL Playoffs: New Orleans Saints gegen die Carolina Panthers im Livestream

NFL Bills @ Jaguars NBA Jazz @ Heat NFL Panthers @ Saints NCAA Division I FBS Georgia -

Am Wild-Card-Weekend müssen die Carolina Panthers zu den Saints nach New Orleans. Was können Cam & Co. in Louisiana ausrichten? SPOX liefert euch nützliche Infos zur Begegnung sowie zum Livestream auf DAZN.

Patriots, Steelers, Eagles und Vikings dürfen gemütlich von zuhause aus verfolgen, wer sich in der Wild Card Round für die nächste Runde qualifiziert. Während die Atlanta Falcons und die Tennessee Titans bereits in der Divisional Round stehen, müssen die Panthers und die Saints noch dafür kämpfen.

Wann und wo findet Saints gegen Panthers statt?

Partie New Orleans Saints - Carolina Panthers Datum So., 7. Januar 2018 Uhrzeit 22.40 Uhr Stadion Mercedes-Benz Superdome, New Orleans

Wo kann ich Saints gegen Panthers live sehen?

Der Streaming-Dienst DAZN zeigt die Partie zwischen den Saints und den Panthers im Livestream - genauso wie alle anderen NFL-Playoff-Spiele.

Was ist DAZN?

DAZN, das "Netflix des Sports", ist ein Streamingportal für Spitzensport und hat neben den kompletten NFL-Playoffs auch ausgewählte Spiele der NBA, NHL und MLB im Programm.

Auch Weltklasse-Fußball der europäischen Topligen aus England, Frankreich, Italien und Spanien gibt es auf DAZN im Livestream zu sehen. Ebenso sind die Bundesliga-Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff abrufbar.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet der Streamingdienst monatlich 9,99 Euro und ist jeden Monat kündbar.

Players to watch

Bei den Saints sind in der Offense wieder alle Augen auf die Running Backs Mark Ingram und Alvin Kamara gerichtet, denn schon in den Aufeinandertreffen in der Regular Season konnten die Saints den Panthers mit ihrem herausragenden Laufspiel ordentlich wehtun.

Vor allem Rookie-Sensation Kamara, der in seiner ersten Saison über 1.500 Scrimmage-Yards hinter sich lassen konnte, steht im Fokus. Dank seiner Vielseitigkeit war er in dieser Saison für kaum eine Defense zu kontrollieren - es bleibt die Frage, ob es die Panthers im dritten Anlauf schaffen.

Einen wichtigen Part, das Back-Duo zu stoppen, soll bei Carolina Luke Kuechly spielen. Der hat erneut eine außerordentlich gute Saison hinter sich und im Run-Stop sowie der Passverteidigung die gegnerischen Quarterbacks zur Weißglut gebracht. Seine Spielintelligenz gegen Ingram und Kamara könnte der Schlüssel zu einem Panthers-Erfolg werden.

Prognose zu Saints gegen Panthers

Cam Newton und seine Mannen reisen nicht ohne Hoffnung nach Louisiana, doch spricht viel dafür, dass die Offense der Saints die Panthers abermals vor große Probleme stellen wird. Nimmt man dann noch den Heimvorteil hinzu, könnte es für New Orleans zwar kein Spaziergang, aber ein relativ ungefährdeter Sieg werden.