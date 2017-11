Thanksgiving oder der Gipfel der Enttäuschten

NFL Vikings @ Lions NFL RedZone -

Die jährlichen Thanksgiving Games eröffnen Week 12 in der NFL. Die Dallas Cowboys (5-5) empfangen die Los Angeles Chargers (4-6), später treffen die Washington Redskins (4-6) auf die Nee York Giants (2-8). Was all diese Teams eint ist die aktuelle Stimmung, die nicht gerade als himmelhoch jauchzend zu beschreiben ist. Allesamt stehen sie nicht da, wo sie hätten stehen wollen. Nun gilt es, am Turkey Day die Holiday Season angemessen einzuläuten.

Die Cowboys empfangen die Chargers zum offiziellen Start der Holiday Season und dürften dabei alles andere als froh gestimmt sein. Seit dem tatsächlichen Beginn der Sperre gegen Running Back Zeke Elliott sind die Cowboys 0-2 und erzielten gegen die Falcons und Eagles zusammen 16 Punkte.

Dabei streiten sich die Gelehrten allerdings, ob wirklich der Ausfall Elliotts der Hauptgrund für diese nun missliche Lage ist. Noch schwerwiegender nämlich erscheint die Abwesenheit von Left Tackle Tyron Smith (Leisten- und Rückenprobleme), den man mittlerweile als MVP des Teams bezeichnen darf.

Auch er nämlich verpasste die letzten zwei Begegnungen, in denen Quarterback Dak Prescott insgesamt zwölf Sacks einsteckte. Acht alleine gegen die Falcons, sechs durch Adrian Clayborn. Nun könnte Smith dank der kurzen Woche auch am Donnerstag ausfallen, was die Misere für Dallas wohl noch vergrößern würde, denn als nächstes kommt Joey Bosa ins AT&T Stadium - er hat auch schon 10,5 Sacks und hätte sicher nichts dagegen, sein Konto vor dem Truthahnessen weiter aufzupolieren.

Die Chargers wiederum setzten ihre sportliche Achterbahnfahrt nahtlos fort. Nach vier Pleiten zum Start folgten drei Siege, darunter gegen die Broncos und Raiders, um dann in New England und Jacksonville mehr oder minder knapp zu unterliegen. Zuletzt aber überfuhren sie die Bills auch dank einer katastrophalen Vorstellung vom deplatziert wirkenden Rookie-QB Nathan Peterman.

Eine klare Formkurve ergibt sich somit für keines dieser Teams, was das Thanksgiving-Duell zu einer offenen, unterhaltsamen Veranstaltung machen könnte. In der Theorie verfügen beide über gute Defenses, doch wenn die eigene Offense nicht ihren Teil beiträgt, wird die Verteidigung früher oder später einbrechen. Das waren im Grunde die Blueprints beider Teams bei ihren letzten Niederlagen.

Dallas Cowboys: Dak Prescott leidet unter Ausfällen von Smith und Elliott

Besonders der sonst so effektive Prescott leidet gewaltig unter den Ausfällen seiner vielleicht wichtigsten Teamkollegen. Das wiederum bleibt auch seinen anderen Kollegen nicht verborgen. Jason Witten sagte nach dem Eagles-Spiel: "Wir müssen ihm besser helfen. Der Bursche hat Eis in seinen Adern. Sie können ihn nicht für die Pleiten verantwortlich machen. Wir sind alle dafür verantwortlich. Wir müssen bessere Leistungen bringen." Ein Systemproblem sieht der Tight End indes nicht: "Wir wissen, dass unser System in der Vergangenheit funktioniert hat. Und wir müssen wieder zu unserer ursprünglichen Erfolgsformel zurückkehren."

Eine Vermutung der Presse war, dass sich Prescott ohne Elliott vielleicht selbst zu viel Druck macht. Das sieht der QB jedoch anders: "Bewusst versuche ich nicht, das ganze Team alleine zu tragen. Ich mache mir überhaupt keinen Extra-Druck. Ich muss einfach besser spielen."

In Los Angeles wiederum dürfte neben der herausragenden Defensiv-Vorstellung vor allem die Leistung von Wide Receiver Keenan Allen Mut gemacht haben. Der nämlich fing 13 Pässe für 159 Yards und zwei Touchdowns - allesamt Saisonhöchstwerte. Kann er das wiederholen, hätte die ohnehin taxierte Defense der Cowboys noch mehr Probleme zu bewältigen.

Das Laufspiel allein dürfte schon problematisch genug sein. Gegen die Falcons gab Dallas noch 132 Rushing Yards ab, gegen die Eagles sogar weit über 200. Ein Indiz dafür, dass die Kraft nachlässt, wenn die eigene Offense den Ball nicht kontrollieren kann.

Der größte Druck jedoch kommt für beide Mannschaften von außen, denn wir nähern uns der entscheidenden Phase dieser Saison. Die Cowboys brauchen jeden Sieg, um wenigstens noch eine Wildcard zu erreichen, die Chargers wiederum liegen nur zwei Spiele hinter den gerade implodierenden Chiefs in der AFC West. Verlieren ist also generell verboten.

Cowboys vs. Chargers - Preview im Kurzformat

Dallas Cowboys (5-5) - Los Angeles Chargers (4-6) (Do., 22.30 Uhr)

Die Dallas Cowboys sind das erfolgreichste Team an Thanksgiving in der Geschichte der NFL (mindestens 30 Spiele). Sie haben eine 30-18-1-Bilanz.

Für die Chargers ist es derweil eine absolute Seltenheit, an Thanksgiving zu spielen. Zuletzt taten sie dies nämlich 1969. Technisch gesehen ist die Begegnung in Dallas sogar eine Premiere, denn die bisherigen vier Partien an Thanksgiving bestritten sie in der AFL (Bilanz: 2-1-1).

Die Chargers sind das drittbeste Team in der NFL beim Pass Rush: Sie haben bereits 30 Sacks auf dem Konto, während die Cowboys elf in den letzten zwei Spielen abgaben. Derweil befinden sich sowohl Joey Bosa (10,5 Sacks), als auch Melvin Ingram (8,5) in den Top Ten der Liga.

Analog dazu haben die Eagles nur einen Touchdown in den letzten zwei Spielen erzielt und warten somit seit dem Falcons-Spiel auf einen Trip in die Endzone.

