Brady kritisiert Trump: "Das war entzweiend"

Patriots-Quarterback Tom Brady hat Donald Trump nach dessen Attacken deutlich kritisiert. "Ich bin überhaupt nicht einverstanden mit dem, was er gesagt hat. Das war entzweiend", sagte Brady in einem Interview mit dem Sport-Radiosender WEEI zu den Aussagen Trumps über die Hymnen-Proteste in der NFL.

"Ich möchte einfach nur meine Teamkollegen unterstützen. Ich war noch nie jemand, der anderen erklärt hat, was richtig oder falsch ist. Aber ich glaube daran, Menschen zusammenzubringen und an Respekt, Liebe und Vertrauen. Das sind die Werte, die meine Eltern mir vermittelt haben. Danach versuche ich jeden Tag zu leben", so Brady weiter.

Trump hatte die Football-Fans in den letzten Tagen mehrfach via Twitter aufgefordert, Spiele zu boykottieren, solange die Proteste der Profis während der amerikanischen Nationalhymne anhalten. Von den Klub-Besitzern hatte Trump verlangt, hart gegen die protestierenden Spieler durchzugreifen und diese zu feuern oder zu suspendieren.

So protestierten die Teams während der Nationalhymne © getty 1/25 Week 3 stand unter dem Zeichen des Zusammenhalts. Kommentare von Präsident Donald Trump sorgten in der NFL für nie gesehene Ausmaße an Protesten. SPOX fasst sie für euch zusammen © getty 2/25 Der Sonntag begann in London. Viele Ravens-Spieler gingen während der amerikanischen Nationalhymne aufs Knie © getty 3/25 Gleiches Bild auf der Gegenseite. Langsam wurde klar, welches Ausmaß die Proteste an diesem Tag annehmen würden © getty 4/25 Die Denver Broncos waren bei den Buffalo Bills zu Gast. Auch hier war ein Großteil des Teams auf dem Knie zu sehen © getty 5/25 Aufseiten der Bills machte Shady McCoy mit einer besonderen Form des Protests auf sich Aufmerksam. Er machte sich teilweise während der Hymne mit Stretching-Übungen warm © getty 6/25 Auch bei den Cleveland Browns wurde Zusammenhalt demonstriert. Spieler die nicht auf das Knie gegangen sind hakten einander mit den Armen ein © getty 7/25 Die Indianapolis Colts unterstützten den Protest wie nahezu alle Teams. Das Bild der Geschlossenheit und des Zusammenhalts ging auch aus dem Lucas Oil Stadium um die Welt © getty 8/25 Das Buccaneers-Superstar-Receiver-Duo DeSean Jackson und Mike Evans beim Protest © getty 9/25 Unterschiedliche Formen des Protests auch bei den Miami Dolphins. Eines steht allerdings im Vordergrund: Der Zusammenhalt © getty 10/25 Auch Jets-Interims-Eigner Christopher Johnson nahm an den Protesten teil © getty 11/25 Ein Ausdruck der Intensität: Brandon Marshall © getty 12/25 Mehrere farbige Spieler streckten während der Hymne auch ihre Faust gen Himmel. Szenen, die an Tommie Smith und John Carlos 1968 erinnerten © getty 13/25 Die Saints ließen von einem Protest wenig merken. Die Spieler verhielten sich während der Nationalhymne schlichtweg normal © getty 14/25 Auch die Carolina Panthers verzichteten auf große Protestaktionen © getty 15/25 Die Pittsburgh Steelers hingegen wahren eines der Teams, die während der Hymne in der Kabine geblieben sind. Bis auf Al Villanueva. Er diente der Armee in Afghanistan © getty 16/25 Kontrahent Chicago präsentierte sich mit ineinander verschrenkten Armen. Den Zusammenhalt präsentierte man später auch auf dem Feld © getty 17/25 Bei den Houston Texans waren wieder viele Spieler auf dem Knie zu beobachten. Viele von ihnen emotional stark berührt © getty 18/25 Viele Spieler waren auch bei den Patriots auf dem Knie. Weitere Teammitglieder schrenkten die Arme in einander © getty 19/25 Ein besonderes Bild in Tennessee: Hier waren während der Hymne sowohl die Spieler der Seahawks als auch der Titans in der Kabine geblieben © getty 20/25 Die Bengals schrenkten bei ihrer Reise ins Lambeau Field während der Nationalhymne die Arme ineinander © getty 21/25 Bei den Packers waren die Augen auf Martellus Bennett gerichtet. Er saß während der Hymne komplett © getty 22/25 Bei den Chargers zeigte Travis Kelce Solidarität und ging ebenfalls aufs Knie © getty 23/25 Auch die Los Angeles Chargers nahmen in ihrem zweiten Heimspiel am Protest teil © getty 24/25 Wie zu erwarten gab es bei den Raiders eine starke Form der Protest. Hier saßen gleich eine Vielzahl der Akteure während der Hymne auf der Bank © getty 25/25 Auf der anderen Seite schrenkten die Redskins die Arme ineinander. Unter anderem auch Eigner Dan Snyder

Patriots-Fans reagieren mit Buh-Rufen

Am Sonntagabend nach dem Sieg seiner New England Patriots gegen die Houston Texans (36:33) hatte sich Brady, dem eine gewisse Nähe zu Trump nachgesagt wird, noch mit Kommentaren zurückgehalten. 17 seiner Mannschaftskollegen waren beim Abspielen der Hymne auf die Knie gegangen, Brady selbst stand mit untergehakten Armen in einer Reihe mit weiteren Mitspielern. Von den Fans wurden die knieenden Spieler ausgebuht.

"Jeder hat das Recht zu tun, was er möchte", sagte Brady über die Unmutsäußerungen der Patriots-Anhänger. "Wenn du mit etwas nicht einverstanden bist, ist das in Ordnung, dann sprichst du das aus. Das ist Teil unserer Demokratie, solange es in einer respektvollen und friedlichen Art und Weise geschieht."

Zuvor hatten sich bereits zahlreiche Sportstars, unter anderem Basketball-Ikone Michael Jordan oder Steve Kerr, Trainer von NBA-Champion Golden State Warriors klar gegen Trumps Aussagen positioniert. Auch in der NFL bezogen zahlreiche Verantwortliche Stellung gegen den Präsidenten.