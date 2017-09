Colts-Quarterback fällt weiter aus

MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins NCAA Division I FBS Tennessee -

Die Indianapolis Colts müssen zumindest in Week 1 auf Star-Quarterback Andrew Luck verzichten. General Manager Chris Ballard erklärte am Montag, dass Luck gegen die Los Angeles Rams nicht zur Verfügung stehen wird.

Mit einer Schulterverletzung hatte Luck das komplette Training Camp der Colts und die Preseason verpasst, die Nachricht ist also keine große Überraschung. Das Team hatte ihn erst kürzlich von der PUP-Liste genommen (physically unable to perform), dennoch wird Scott Tolzien am Sonntag der Starter sein.

Ob Luck in Week 2 gegen die Arizona Cardinals spielen kann, ist weiterhin offen.