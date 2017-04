Fünfjahresvertrag: Panthers verlängern mit Short

Montag, 17.04.2017

Wie die Carolina Panthers offiziell verkündeten, bleibt Kawann Short bis zum Ende der Saison 2021 bei der Franchise. Am 27. Februar hatten die Panthers Short mit dem nicht-exklusiven Franchise Tag belegt, nun haben sich die Parteien doch auf eine langfristige Verlängerung einigen können.

Nach übereinstimmenden Medienberichtemsoll der neue Deal Short bis zu 80,5 Millionen Dollar einbringen. 45 Millionen Dollar sollen garantiert sein.

Short wurde 2013 in der zweiten Runde von den Panthers an 44. Stelle gepickt und kommt seitdem auf 22 Sacks, 179 Tackles, sechs Forced Fumbles sowie fünf Fumble Recoveries. Seine beste Saison spielte der 28-Jährige 2015 als er mit 11 Sacks und 55 Tackles Career-Highs aufstellte und mit den Panthers in den Super Bowl einzog.

