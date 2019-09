NBA Legenden-Serie: Nate "Tiny" Archibald - Ikone der Kleinen und Schwachen

Knapp 40 Jahre ist es her, dass Nathaniel "Tiny" Archibald eine der individuell stärksten Saisons der NBA-Geschichte hinlegte und dabei einen Rekord für die Ewigkeit aufstellte. Ein Rekord, der sportlich faszinierend ist, durch eine Reihe von glücklichen Umständen begünstigt wurde und dessen Nachwirkung Generationen von Basketballern für immer prägte. Heute wird der Hall of Famer 71 Jahre alt.

"Es ist interessant", sagte Archibald dem Magazin Sport im Jahr 1980, "wie Leute, die Drogen nehmen, immer andere mit reinziehen wollen, als würden sie Begleitung bei ihrem Untergang benötigen. Ich? Ich stand schon immer nur auf Basketball."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Diese Liebe zum Spalding war es wohl auch, die den jungen Archibald vor einem Leben auf der Straße oder hinter Gittern bewahrte. Aufgewachsen in den 1960er Jahren in den Patterson Houses, einer der berüchtigtsten Ecken der New Yorker Bronx, gab es für junge, schwarze Männer damals wenig Hoffnung. Drogen und Kriminalität regierten den Alltag, ein Ausweg erschien nahezu unmöglich. Aber eben nur nahezu.

Tiny Archibald: Der dünne, schüchterne Junge aus der Bronx

Wenn man den 16-jährigen Nathaniel heute sehen würde, würde man wohl kaum auf die Idee kommen, dass aus ihm einmal einer der besten Point Guards aller Zeiten werden sollte. "Tiny" Archibald, der seinen Spitznamen zwar seinem Vater "Big Tiny" zu verdanken hat, diesem aber auch augenscheinlich alle Ehre machte.

Ein zwar talentierter, aber zu kleiner, unglaublich schüchterner Highschool-Sophomore, der ohne jegliches Selbstbewusstsein auf dem Court rumstolperte und größtenteils verloren wirkte. Schlechte Leistungen im Unterricht in Kombination mit jener sportlichen Unterlegenheit kosteten ihn schließlich einen Platz im Basketball-Team der DeWitt Clinton High School und führten beinahe zu seinem Schulverweis.

Seine Freizeit verbrachte Archibald derweil größtenteils im Harlem Youth Center, wo er eines Tages vom ehemaligen NCAA-Champion Floyd Layne beim Basketballspielen entdeckt wurde. Ein Umstand, ohne den seine schillernde NBA-Karriere wohl undenkbar gewesen wäre.

Floyd Layne rettet Archibalds Karriere

Layne war ein guter Bekannter von Archibalds Highschool-School-Coach und redete so lange auf diesen ein, bis er versprach, dem schmächtigen Jungen noch eine Chance zu geben. Der Youngster dankte es ihm und schaffte es in seinem Junior Year endlich ins Schulteam, wobei er die meiste Zeit nur auf der Bank saß. Dies spornte ihn aber an, noch härter zu trainieren, sodass er jede freie Minute an seinen Handlings und Passfähigkeiten arbeitete - mit Erfolg.

In seinem Senior Year wurde er endlich Starter, führte sein Team als zweitbester Scorer zur Bronx Championship und später sogar zur New York City Championship und wurde mit einer Berufung ins All-City-Team belohnt. Der junge Archibald war endgültig dem New Yorker Armenviertel mit seinen trüben Zukunftsaussichten entkommen.

Über das Arizona Western Community College ging es für den Guard an die University nach El Paso, wo er in drei Saisons 20 Punkte im Schnitt auflegte und durch bärenstarke Leistungen in Exhibition-Games (51 Punkte beim Aloha Classic 1970 und knapp 40 Punkte im Schnitt bei fünf weiteren Auftritten) das Interesse einiger NBA-Teams auf sich zog.

Tiny Archibald: Der vermeintliche Hotelpage wird zum Zweitrundenpick

Dabei passte Tiny Archibald mit seiner schmächtigen, geradezu jungenhaften Statur eigentlich überhaupt nicht in die NBA der 70er Jahre. Die Liga war drauf und dran eine exklusive Spielwiese für die Größten der Großen, für die Riesen der Gesellschaft zu werden. Big Man dominierten - für kleine, flinke Guards schien kein Platz und noch weniger Respekt vorhanden zu sein.

Exemplarisch dafür steht auch die erste Begegnung zwischen Celtics-Legende Bob Cousy, damals Head Coach der Cincinnati Royals, und Archibald in einem Hotel in Memphis: Seine 1,85 Meter Körpergröße gepaart mit mageren 72 Kilogramm veranlasste Cousy zu denken, der damals 21-Jährige sei einer der Hotelpagen.

Allen Zweifeln zum Trotz wählten die Royals den vermeintlichen Hotelpagen in einem starken NBA Draft 1970, der Spieler wie Bob Lanier, Rudy Tomjanovich, Pete Maravich und Dave Cowens hervorbrachte, in der zweiten Runde an zweiter Position aus.

NBA - Ranking: Die besten Point Guards aller Zeiten: Wer ist der GOAT auf der Eins? © getty 1/21 Nate "Tiny" Archibald feiert heute seinen 71. Geburtstag und kann zu recht als Point-Guard-Legende bezeichnet werden. SPOX nutzt den Anlass, um einen Blick auf die 20 besten Point Guards aller Zeiten zu werfen. Wer ist der GOAT der Floor Generals? © getty 2/21 PLATZ 20: Tim Hardaway (Warriors, Heat, Mavericks, Nuggets, Pacers) - Teil der RunTMC-Ära in Golden State, Inhaber eines berühmt-berüchtigten Killer-Crossovers und fünfmaliger All-Star. Führte die Heat 1997 in die Conference Finals. © getty 3/21 PLATZ 19: Chauncey Billups (Celtics, Raptors, Nuggets, Timberwolves, Pistons, Knicks, Clippers) - Es dauerte eine Weile, bis Billups so richtig in der NBA ankam. Dann führte Mr. Big Shot die Pistons zum Titel 2004 und schaffte es in fünf All-Star-Teams. © getty 4/21 PLATZ 18: Lenny Wilkens (Hawks, SuperSonics, Cavaliers, Trail Blazers) - Der Hall of Famer schaffte es nicht umsonst unter die Top 50 der besten NBA-Spieler aller Zeiten zum 50. Geburtstag der Liga. Darüber hinaus auch ein hervorragender Coach. © getty 5/21 PLATZ 17: Dennis Johnson (SuperSonics, Suns, Celtics) - Berühmt für seinen Layup nach Birds Steal 1987 gegen die Pistons - und für seine Defense. Danny Ainge nannte DJ einmal "einen der unterschätztesten Spieler der Geschichte der Liga". © getty 6/21 PLATZ 16: Russell Westbrook (Thunder, Rockets) - Kaum einer polarisiert so sehr wie die Triple-Double-Maschine. Eine Championship steht (noch?) nicht in seinem Resümee, dafür aber drei Saisons in Folge, in denen er im Schnitt ein TD auflegt. © getty 7/21 PLATZ 15: Kyrie Irving (Cavaliers, Celtics, Nets) - Genau wie Westbrook kann Irving in dieser Liste noch ein ganzes Stück nach oben klettern. Schon heute ist er mit seinem Ballhandling und seiner Clutchness einer der besten seines Fachs. © getty 8/21 PLATZ 14: Nate "Tiny" Archibald (Royals, Kings, Nets, Celtics, Bucks) - Die Schnelligkeit war wohl die größte Waffe des dreimaligen All-NBA-First-Teamers. Archibald bereitete seinem Gegenüber vor allem in Sachen Scoring Kopfzerbrechen. © getty 9/21 PLATZ 13: Gary Payton (SuperSonics, Bucks, Lakers, Celtics, Heat) - An beiden Enden des Courts eine Macht. Payton ist der letzte Guard, der den Award als Defensive Player of the Year einstreichen konnte - selbst MJ verzweifelte teilweise an ihm. © getty 10/21 PLATZ 12: Allen Iverson (Sixers, Nuggets, Pistons, Grizzlies) - Seine Crossover sind mindestens genauso legendär wie sein Style abseits des Courts. High-Volume-Scorer, der die Liga vier Mal in Sachen Scoring anführte. © getty 11/21 PLATZ 11: Walt Frazier (New York Knicks, Cleveland Cavaliers) - Frazier verhalf den Knicks zu zwei Championships, die einzigen in der Franchise-Geschichte. Nicht nur als Floor General stark, sondern auch defensiv über jeden Zweifel erhaben. © getty 12/21 PLATZ 10: Jerry West (Los Angeles Lakers) - Bekannt als The Logo, seine sportlichen Errungenschaften geraten aber manchmal etwas in Vergessenheit. Als Combo-Guard schaffte er es in allen seiner 14 Saisons in der NBA ins All-Star-Team. © getty 13/21 PLATZ 9: Chris Paul (Hornets, Clippers, Rockets, Thunder) - Ein Titel oder ein MVP-Award blieben CP3 (bisher) verwehrt. Seine Qualitäten als Floor General und Two-Way-Player sind aber unbestritten. © getty 14/21 PLATZ 8: Bob Cousy (Boston Celtics, Cincinnati Royals) - Nicht umsonst wird Cousy auch Houdini of the Hardwood genannt: Mit irrem Ballhandling und seinem Passing verzauberte er den Gegner. Zehnmal in Folge im All-NBA-First-Team! © getty 15/21 PLATZ 7: Jason Kidd (Mavericks, Suns, Nets, Knicks) - Es gibt wohl nur wenige bessere Floor Generals in der Liga-Historie. Kidd beendete seine Karriere mit den zweitmeisten Assists, 2011 neben Dirk ein Garant für die Mavs-Championship. © getty 16/21 PLATZ 6: Steve Nash (Suns, Mavericks, Lakers) - Die legendären Seven-Seconds-or-Less-Suns wären ohne Nash nicht möglich gewesen. Der Kanadier sah jede Lücke und bestrafte sie mit seinem exzellenten Passing - oder mit seinem gefährlichen Dreier. © getty 17/21 PLATZ 5: Isiah Thomas (Detroit Pistons) - Er führte die Bad-Boys-Pistons zu zwei Ringen, vor allem in der Postseason war er immer zur Stelle. Hervorragender Scorer und Passer. © getty 18/21 PLATZ 4: Stephen Curry (Golden State Warriors) - Über sein Shooting und den Einfluss auf den Sport muss man gar nicht reden. In Verbindung mit der Fähigkeit, die Kollegen in perfekter Position zu bedienen, darf er in dieser Liste natürlich nicht fehlen. © getty 19/21 PLATZ 3: John Stockton (Utah Jazz) - Die Jazz-Legende hat gut 3.700 Assists mehr auf dem Konto als jeder andere Spieler in der Geschichte der NBA! Gemeinsam mit Karl Malone führte er eins der tödlichsten Pick'n'Roll-Combos der Liga-Historie. © getty 20/21 PLATZ 2: Oscar Robertson (Cincinnati Royals, Milwaukee Bucks) - The Big O war der erste Spieler, der über eine komplette Saison auf ein Triple-Double kam. Sechsmal führte er die Liga in Assists an, zwölfmal wurde er All-Star gewählt. Dazu der Titel 1971. © getty 21/21 PLATZ 1: Magic Johnson (Los Angeles Lakers) - Der beste Point Guard aller Zeiten? Das kann eigentlich nur Magic sein. Der Mix aus Übersicht, Größe, Athletik und purem Talent des fünfmaligen Champions bleibt unerreicht.

Glückliche Umstände begünstigen Archibalds NBA-Karriere

Den reibungslosen Start in seine NBA-Karriere hatte Archibald erneut einer glücklichen Fügung zu verdanken. Da Veteran-Guard Flynn Robinson mit den Royals in Vertragsstreitigkeiten stand, rutschte der Youngster unverhofft in die Starting Five und legte respektable 16 Punkte im Schnitt auf. Jedoch war schnell klar, dass Archibald nie ein guter Verteidiger werden würde und auch seine Anfälligkeit für Turnover brachte Coach Cousy das ein oder andere Mal auf die Palme.

Diese Umstände und eine Bilanz von 33-49 veranlassten die Verantwortlichen darüber nachzudenken, das "Projekt" Archibald abzubrechen und den Guard für einen - Überraschung! - Big Man zu traden. Stattdessen schnappte sich Cincinnati aber den damaligen Bulls-Center Jim Fox und Archibald übernahm nach der Verletzung von Scoring Leader und Kapitän Tom Van Arsdale überraschend die Rolle des Spielmachers.

Mit dieser neuen Verantwortung im Nacken spielte Archibald eine starke erste Saisonhälfte 1971-72, wurde bei der All-Star-Wahl jedoch nicht berücksichtigt und schraubte seine Punkteausbeute in der Konsequenz auf 34 Zähler pro Spiel hoch. Mit der Wahl ins All-NBA Second Team fanden seine Leistungen ligaweit endlich Anerkennung, die Royals trudelten jedoch weiterhin im Niemandsland der Tabelle rum (30-52).