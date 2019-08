NBA-News - Erste Details zum Spielplan für die Saison 2019/20: Battle of L.A. am Christmas Day

Der Spielplan für die Saison 2019/20 lässt zwar noch auf sich warten, doch erste Details sind bereits durchgesickert. So werden im Rahmen der Christmas Games an Weihnachten unter anderem die Los Angeles Lakers und die L.A. Clippers aufeinandertreffen.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN mit Bezug auf anonyme Quellen. Traditionell finden am 25. Dezember gleich mehrere Kracher des NBA-Spielplans statt. 2019 werden LeBron James und Anthony Davis gegen Kawhi Leonard und Paul George um die Vorherrschaft in der Stadt der Engel kämpfen.

Der King wird damit aller Voraussicht nach das 14. Christmas Game seiner Karriere bestreiten, nur Kobe Bryant (16) stand am ersten Weihnachtsfeiertag öfter auf dem Parkett. Zu welcher Uhrzeit die Partie zwischen den Lakers und Clippers ausgetragen wird und welches Team offiziell Heimrecht hat, ist noch nicht bekannt.

Dafür sind allerdings auch die anderen Matchups für den Christmas Day durchgesickert. So werden laut Woj, Tim MacMahon und Malika Andrews (alle ESPN) am ersten Weihnachtsfeiertag die Raptors in Toronto auf die Celtics treffen. Für den amtierenden Champion ist es das erste Christmas Game seit 2001.

Zudem werden offenbar die Bucks bei den Sixers zu Gast sein, die Pelicans müssen in Denver ran und die Houston Rockets gastieren im neuen Chase Center der Golden State Warriors.

NBA: Die Christmas Games 2019 im Überblick

Heimteam Auswärtsteam Toronto Raptors Boston Celtics Philadelphia 76ers Milwaukee Bucks Denver Nuggets New Orleans Pelicans Golden State Warriors Houston Rockets Los Angeles Lakers (Heimteam noch unbekannt) L.A. Clippers

NBA-Spielplan: Kawhi-Rückkehr nach Toronto im Dezember

Laut Shams Charania von The Athletic stehen zudem weitere wichtige Termine des NBA-Spielplans für die Saison 2019/20 fest. So wird Kawhi Leonard am 11. Dezember erstmals nach Toronto zurückkehren. Anthony Davis trifft mit seinem neuen Team den Lakers am 27. November in New Orleans auf die Pelicans und Kyrie Irving wird mit den Nets ebenfalls am 27. November in Boston zu Gast sein.

Russell Westbrook wird seiner Rückkehr nach Oklahoma City am 9. Januar feiern. Zudem sollen die Dallas Mavericks mit Kristaps Porzingis wohl am 14. November bei den Knicks spielen, einen Tag später kehrt Mike Conley am 15. November nach Memphis zurück.