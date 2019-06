NBA-News: Pelicans-GM nach Draft von Zion Williamson: "Es ist das Team von Jrue Holiday"

Zion Williamson wurde wie erwartet an No. 1 von den New Orleans Pelicans im NBA Draft 2019 gezogen. Der Hype ist groß, doch Pelicans-GM David Griffin trat auf seiner Pressekonferenz ein wenig auf die Bremse. Der Franchise-Player sei nicht Zion, sondern Jrue Holiday.

"Das ist weiter das Team von Jrue Holiday", erklärte Griffin auf der Pressekonferenz nach dem Draft. "Zion wird erst noch lernen müssen, wie man auf diesem hohen Niveau Spiele gewinnt. Irgendwann wird sich das ändern und er wird uns in Spielen tragen und zum Sieg führen. Diese Zeit ist aber noch nicht gekommen."

Mit dieser Aussage möchte Griffin natürlich auch ein wenig den Druck von Williamson nehmen, der für viele der neue Heilsbringer in New Orleans ist, spätestens nachdem Anthony Davis seinen Wunsch bekam und zu den Los Angeles Lakers getradet wurde.

"Lasst Zion seine Jungenhaftigkeit", appellierte Griffin weiter an die anwesenden Medienvertreter. "Schreibt nicht, dass er hier ist, um die Franchise zu retten. Dafür ist er nicht da. Er wird hier in eine Familie aufgenommen."

Der angesprochene Holiday ist nach dem Davis-Trade der dienstälteste Spieler in New Orleans, der Point Guard kam 2013 per Trade von den Philadelphia 76ers. In dieser Saison wurde der Guard auch zum einzigen Mal in seiner Karriere zum All-Star berufen. Bei den Pelicans war der 29-Jährige dagegen zu Beginn häufig verletzt, inzwischen überragte er aber vor allem als Two-Way-Player. In der Saison 2018/19 wurde der Guard deswegen zum zweiten Mal in seiner Laufbahn in ein All-Defensive Team (2nd) berufen.

Der Kader der New Orleans Pelicans 2019/20 (vorläufig)