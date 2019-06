Straße in Dallas soll nach Nowitzki benannt werden

Die Stadt Dallas will den im April zurückgetretenen Basketball-Superstar Dirk Nowitzki wegen seiner Verdienste in 21 Jahren im Trikot des NBA-Klubs Dallas Mavericks mit einer eigenen Straße ehren. Wie ESPN berichtete, habe der Stadtrat bereits seine Zustimmung gegeben.

Demnach soll die Olive Street, die am American Airlines Center, der Heimstätte der Mavericks, vorbeiführt, in Nowitzki Way umbenannt werden. "Ich freue mich sehr für Dirk", wurde Mavericks-Besitzer Mark Cuban von ESPN zitiert.

Nowitzki spielte in der besten Basketballliga der Welt ausschließlich für Dallas. 2011 wurde er als bislang einziger Deutscher NBA-Champion und erhielt zudem die Auszeichnung für den MVP der Finalserie. Nach der Spielzeit 2006/07 wurde der 2,13 m große Nowitzki als erster Europäer als MVP der regulären Saison geehrt. Weiter brachte er es 14-mal zum Allstar.