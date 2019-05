NBA-News: New Orleans Pelicans holen Trajan Langdon als neuen General Manager

Die New Orleans Pelicans haben einen neuen General Manager. Wie die Franchise am Sonntag bekannt gab, wird Trajan Landon in Zukunft die Geschicke im Front Office leiten.

"Trajan ist ein außergewöhnliches Talent und teilt unsere Vorstellung davon, was es heißt ein Teil der Pelicans-Familie zu sein", zeigte sich David Griffin, Executive Vice President der Pelicans, begeistert vom neuen GM.

Auch Eigentümer Gayle Benson begrüßte Langdon in Louisiana: " Wir freuen uns sehr, dass wir Trajan bei uns in der Familie willkommen heißen dürfen. Unsere Prioritäten liegen darin das beste Basketball-Team zusammen zu stellen, sowohl auf als auch neben dem Platz. Das ist ein weiterer Schritt, der unsere Organisation in eine gute Position bringt, erfolgreich zu sein."

Der erst 43-jährige Langdon hatte seit 2016 als Assistant-GM bei den Brooklyn Nets gearbeitet, wobei er vor allem für das G-League-Team, die Long Island Nets, zuständig war. Im vergangenen Jahr besaß Long Island die beste Bilanz der Liga (34-16) und erreichte die NBA G-League Finals.