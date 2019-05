NBA-News: Giannis Antetokounmpo mit Chance auf größten Vertrag der NBA-Historie

Die NBA hat die All-NBA Teams der Saison 2018/19 bekanntgegeben, Giannis Antetokounmpo und James Harden führen die Teams als einstimmige First-Teamer an. Die Wahl der besten Spieler der Saison hat auch große finanzielle Auswirkungen - vor allem Giannis könnte profitieren.

Da der Greek Freak nun zum insgesamt dritten Mal in Folge in ein All-NBA Team gewählt wurde (Second Team in den vergangenen beiden Jahren), hat sich Antetokounmpo für die sogenannte Super-Max-Extension qualifiziert.

Der Grieche könnte damit im Jahr 2020 eine Verlängerung bei den Bucks unterschreiben, die ihm über fünf Jahre 35 Prozent des Salary Caps garantiert. Laut Bobby Marks von ESPN könnte dieser Vertrag, der allerdings erst zur Saison 2021/22 starten würde, etwa 247,3 Millionen Dollar wert sein. Damit hat Giannis die Chance auf den größten Vertrag der NBA-Geschichte.

Einen ähnlichen Deal könnte auch Rudy Gobert bei den Utah Jazz unterschreiben. Im vergangenen Jahr wurde der Franzose zum Defensive Player of the Year gewählt, 2018/19 schaffte er es ins All-NBA-Third-Team. Damit ist auch Gobert für die Supermax-Extension im Sommer 2020 qualifiziert.

Auch Damian Lillard sowie Kemba Walker profitieren von ihrer Wahl in die All-NBA Teams. Lillard hat sich ebenfalls für die Super-Max-Extension qualifiziert, schon vor wenigen Tagen gab es die Berichte, dass Lillard aller Voraussicht nach in diesem Sommer einen neuen Vertrag über vier Jahre und etwa 191 Mio. Dollar in Portland unterschreiben wird.

Giannis und Harden einstimmig! Die All-NBA Teams der Saison 2018/19 © getty 1/16 Nach den All-Rookie und den All-Defensive Teams hat die NBA nun auch die All-NBA Teams der Saison 2018/19 veröffentlicht. Wer sind die besten Spieler des Jahres? SPOX zeigt die Übersicht. © getty 2/16 THIRD TEAM - Russell Westbrook (Guard, Oklahoma City Thunder): 22,9 Punkte, 11,1 Rebounds, 10,7 Assists, 42,8 Prozent FG, 29 Prozent 3FG in 36 Minuten pro Partie (178 Stimmen). © getty 3/16 THIRD TEAM - Kemba Walker (Guard, Charlotte Hornets): 25,6 Punkte, 5,9 Assists, 4,4 Rebounds, 43,4 Prozent FG, 35,6 Prozent 3FG in 34,9 Minuten pro Partie (51 Stimmen). © getty 4/16 THIRD TEAM - Blake Griffin (Forward, Detroit Pistons): 24,5 Punkte, 7,5 Rebounds, 5,4 Assists, 46,2 Prozent FG in 35 Minuten pro Partie (115 Stimmen). © getty 5/16 THIRD TEAM - LeBron James (Forward, Los Angeles Lakers): 27,4 Punkte, 8,5 Rebounds, 8,3 Assists, 51 Prozent FG in 35,2 Minuten pro Partie (111 Stimmen). © getty 6/16 THIRD TEAM - Rudy Gobert (Center, Utah Jazz): 15,9 Punkte, 12,9 Rebounds, 2,3 Blocks, 66,9 Prozent FG in 31,8 Minuten pro Partie (89 Stimmen). © getty 7/16 SECOND TEAM - Damian Lillard (Guard, Portland Trail Blazers): 25,8 Punkte, 6,9 Assists, 4,6 Rebounds, 44,4 Prozent FG, 36,9 Prozent 3FG in 35,5 Minuten pro Partie (306 Stimmen). © getty 8/16 SECOND TEAM - Kyrie Irving (Guard, Boston Celtics): 23,8 Punkte, 6,9 Assists, 5 Rebounds, 48,7 Prozent FG, 40,1 Prozent 3 FG in 33 Minuten pro Partie (195 Stimmen). © getty 9/16 SECOND TEAM - Kevin Durant (Forward, Golden State Warriors): 26 Punkte, 6,4 Rebounds, 5,9 Assists, 52,1 Prozent FG in 34,6 Minuten pro Partie (358 Stimmen). © getty 10/16 SECOND TEAM - Kawhi Leonard (Forward, Toronto Raptors): 26,6 Punkte, 7,3 Rebounds, 3,3 Assists, 49,6 Prozent FG in 34 Minuten pro Partie (242 Stimmen). © getty 11/16 SECOND TEAM - Joel Embiid (Center, Philadelphia 76ers): 27,5 Punkte, 13,6 Rebounds, 3,7 Assists, 1,9 Blocks, 48,4 Prozent FG in 33,7 Minuten pro Partie (375 Stimmen). © getty 12/16 FIRST TEAM - James Harden (Guard, Houston Rockets): 36,1 Punkte, 7,5 Assists, 6,6 Rebounds, 44,2 Prozent FG, 36,8 Prozent 3FG in 36,8 Minuten pro Partie (500 Stimmen). © getty 13/16 FIRST TEAM - Stephen Curry (Guard, Golden State Warriors): 27,3 Punkte, 5,2 Assists, 5,3 Rebounds, 47,2 Prozent FG, 43,7 Prozent 3FG in 33,8 Minuten pro Partie (482 Stimmen). © getty 14/16 FIRST TEAM - Giannis Antetokounmpo (Forward, Milwaukee Bucks): 27,7 Punkte, 12,5 Rebounds, 5,9 Assists, 57,8 Prozent FG in 32,8 Minuten pro Partie (500 Stimmen). © getty 15/16 FIRST TEAM - Paul George (Forward, Oklahoma City Thunder): 28 Punkte, 8,2 Rebounds, 4,1 Assists, 2,2 Steals, 43,8 Prozent FG in 36,9 Minuten pro Partie (433 Stimmen). © getty 16/16 FIRST TEAM - Nikola Jokic (Center, Denver Nuggets): 20,1 Punkte, 10,8 Rebounds, 7,3 Assists, 51,1 Prozent FG in 31,3 Minuten pro Partie (411 Stimmen).

NBA: Diese Spieler profitieren von ihrer Wahl ins All-NBA-Team

Spieler Team potenzieller Deal Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks 5 Jahre/247,3 Mio. Dollar Rudy Gobert Utah Jazz 5 Jahre/247,3 Mio. Dollar Damian Lillard Portland Trail Blazers 4 Jahre/191 Mio. Dollar Kemba Walker Charlotte Hornets 5 Jahre/221 Mio. Dollar

All-NBA: Klay Thompson und Bradley Beal gehen leer aus

Walker könnte ebenfalls in diesem Sommer einen neuen, lukrativen Vertrag bei den Hornets bekommen (5 Jahre/221 Mio. Dollar), zuletzt gab es allerdings immer wieder Gerüchte, dass er in der Free Agency wechseln könnte.

Alle anderen Teams abgesehen von Charlotte könnten dem 29-Jährigen allerdings nur 4 Jahre und 140,6 Mio. Dollar bieten. Unter anderem die Dallas Mavericks sollen Interesse haben.

Bei der Wahl der All-NBA Teams sind Bradley Beal, Klay Thompson oder auch Nikola Vucevic dagegen leer ausgegangen. Dadurch verpasste das Trio die Qualifikation für den Super-Max. Da es auch Karl-Anthony Towns in keines der All-NBA Teams schaffte, bekommt er ab 2019/20 nur 25 Prozent des Salary Caps statt der möglichen 30 Prozent.