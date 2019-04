NBA-News - LeBron James über kommende Free Agency der Los Angeles Lakers: "Wird ein wichtiger Sommer für mich"

Die erste Saison von LeBron James bei den Los Angeles Lakers lief alles andere nach Plan, die Playoffs wurden deutlich verpasst. Der King erklärte nun, dass der kommende Sommer eine enorme Bedeutung für ihn selbst haben wird.

"Das wird ein enorm wichtiger Sommer für mich", gab James gegenüber Howard Beck vom Bleacher Report zu Protokoll. "Die Lakers-Franchise wird es natürlich für immer geben, aber für mich selbst hat der Sommer eine große Bedeutung. Ich will um Titel spielen und das möchte ich so bald wie möglich tun."

James, der im Dezember 35 Jahre alt wird, verpasste in dieser Spielzeit zum ersten Mal seit 2005 die Playoffs. Dem Mega-Star ist dabei bewusst, dass die Lakers ihren Kader unbedingt verbessern müssen, um das gleiche Schicksal in der kommenden Saison zu vermeiden.

"Ich bin kein Fan von Fantasy Basketball, aber ich werde so umtriebig wie möglich sein, damit diese Franchise besser wird", kündigte LeBron an. "Darum bin ich hier. Ich will hier gewinnen. Offensichtlich müssen wir uns verbessern und das gilt natürlich auch für das Personal."

Haben die Lakers eine Chance auf Kevin Durant oder Kawhi Leonard?

Die beste Möglichkeit dies zu tun, ist natürlich die Free Agency und im Sommer werden einige Stars neue Teams wählen können, unter anderem Kevin Durant oder Kawhi Leonard, die mehr oder weniger mit den Lakers in Verbindung gebracht werden.

LeBron blickt dabei optimistisch auf den kommenden Sommer. "Da draußen ist jede Menge Talent und es gibt zahlreiche Spieler, die unserer Franchise helfen könnten."