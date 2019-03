NBA-News: San Antonio Spurs retiren Nummer von Manu Ginobili: "Ohne ihn hätten wir keine Titel gewonnen"

Manu Ginobili wurde beim Spiel der San Antonio Spurs gegen die Cleveland Cavaliers geehrt, das Trikot mit der Nummer 20 des Argentiniers hängt nun im AT&T Center unter der Hallendecke. Spurs-Coach Gregg Popovich adelte den Shooting Guard noch einmal für dessen Leistungen und erklärte, dass es ohne Manu keine Titel am Alamo River gegeben hätte.

"Unser Team war zusammengestellt, dass wir uns alle gegenseitig gebraucht haben", erklärte Popovich am Rande der Zeremonie für Ginobili. "Ohne Manu hätten wir keine Titel gewonnen, so einfach ist das."

Entsprechend euphorisch wurde der Argentinier auch von den Fans in San Antonio begrüßt. "Ich bin ein echter Glückspilz", sagte Ginobili, der seine Rede halb auf Englisch, halb auf Spanisch gab. "Ich bin hier in eine tolle Situation gekommen und habe einfach nur meine Aufgabe erledigt." Das Jersey von Ginobili hängt nun direkt neben der Nummer 21 von Tim Duncan unter der Hallendecke des AT&T Centers.

The Big Fundamental war neben anderen Ex-Spurs wie Tony Parker, Boris Diaw, Bruce Bowen oder Beno Udrih ebenfalls anwesend, auch die meisten Mitglieder der goldenen Generation Argentiniens (Luis Scola, Andres Nocioni, Pablo Prigioni, etc.) feierten mit dem besten argentinischen Basketball-Spieler aller Zeiten.

Manu Ginobili: Von der Bank in die Hall of Fame?

Die größte Rede hielt aber natürlich Popovich, der einmal mehr hervorhob, wie viel Ginobili für den Erfolg der Spurs opferte. "Dass er seine Rolle als Sixth Man akzeptierte, war wahrscheinlich die wichtigste Komponente unseres Erfolgs in dieser Zeit", analysierte Pop. "Das klingt wie ein Nebenaspekt, machte uns aber so viel besser und gefährlicher."

Pop erinnerte sich auch, dass Ginobili dies zunächst nicht gefiel, doch dass der Shooting Guard mit der Zeit die Rolle akzeptierte. "Wir hatten Glück, dass er so clever ist und das große Ganze verstanden hat. Er wird nun in die Hall of Fame kommen, obwohl er zumeist von der Bank kam."

Ginobili verbrachte insgesamt 16 Saisons in Texas, nachdem die Spurs den Guard im Draft 1999 mit dem 57. Pick zogen. Der inzwischen 41-Jährige wurde zweimal zum All-Star gewählt (2005, 2011) und stand zweimal im All-NBA Third Team (2009, 2011). 2008 wurde er zudem zum Sixth Man of the Year gewählt. In 1.057 Partien für San Antonio legte Ginobili im Schnitt 13,3 Punkte und 3,8 Assists auf, San Antonio wurde in dieser Zeit viermal Meister.