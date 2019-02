NBA-News: Space Jam 2 mit LeBron James kommt im Sommer 2021

Die Fortsetzung von Space Jam, dem Kultfilm aus den Neunzigern mit Michael Jordan in der Hauptrolle, wird im Sommer 2021 erscheinen. Das gab die Produktionsfirma auf Twitter bekannt.

Demnach soll der Film am 16. Juli 2021 Premiere feiern, dazu veröffentlichte Spring Hill Entertainment ein Foto mit LeBron James im passenden Outfit. Schon im September vergangenen Jahres wurde bekannt, dass der King die Hauptrolle in Space Jam 2 übernehmen wird.

Während des All-Star-Weekends in Charlotte am vergangenen Wochenende hatte LeBron bereits angekündigt, dass die Dreharbeiten in der kommenden Off-Season beginnen werden. Als Regisseur wird Terence Nance fungieren, Ryan Coogler, der sich unter anderem für Black Panther verantwortlich zeigte, ist als Produzent am Projekt mit beteiligt.

"Ich habe seine Vision für Black Panther geliebt", schwärmte LeBron bei der Ankündigung der Fortsetzung über Coogler. "Als ich klein war, gab es keine schwarzen Superhelden. Dass Ryan das aber gemacht hat, ist fantastisch."

"Der Space-Jam-Zusammenschluss ist viel mehr als einfach nur eine Zusammenarbeit zwischen mir und Looney Tunes, um einen Film zu machen", fügte James damals hinzu. "Es ist viel mehr als das. Ich liebe es einfach, den Kindern verstehen zu geben, wie mächtig sie sich fühlen können, wenn sie nicht einfach ihre Träume aufgeben."