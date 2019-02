Captain’s Draw heute live: Den Draft zum All-Star Game im Livestream verfolgen

Wie schon im vergangenen Jahr werden auch beim All-Star Game 2019 die beiden Teams von zwei Kapitänen gewählt. Zum ersten Mal wird der sogenannte Captain's Draw im TV und im Livestream übertragen. Hier erfahrt ihr alles über den Modus des Drafts und wo ihr das Event heute live verfolgen könnt.

Die Übertragung vom All-Star Draft kann man in der Nacht auf Freitag ab 1 Uhr bei DAZN verfolgen.

Captain's Draw heute live: Wann findet der Draft statt? Uhrzeit, Datum

Der Captain's Draw findet in der heutigen Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 8. Februar statt. Beginn der Veranstaltung ist 1 Uhr deutscher Zeit.

Auf das tatsächliche All-Star Game müssen sich die Fans hingegen noch ein wenig gedulden. Das All-Star Weekend findet vom 15. bis 17. Februar statt - das Spiel läuft sogar erst in der Nacht auf Montag, den 18. Februar.

NBA: Die gewählten Reservisten für das All-Star Game 2019 + Dirk und D-Wade © getty 1/22 Die 30 Head Coaches der NBA haben die Reservisten für das All-Star Game bestimmt. Die je sieben Spieler pro Conference haben nun aber prominente Unterstützung erhalten: Auch Nowitzki und Wade sind in Charlotte dabei. SPOX zeigt alle Reservisten. © getty 2/22 Dirk Nowitzki und Dwyane Wade werden als "Special Roster Additions" mit dabei sein und die beiden Zwölf-Mann-Kader um einen 13. Platz erweitern. Die NBA möchte damit die" bemerkenswerte Geschicklichkeit, Tatkraft und Professionalität" der beiden würdigen. © getty 3/22 Mavs-Superrookie Luka Doncic, anfangs beim Fan-Voting für die All-Star-Starter noch ganz vorne dabei, wird in Charlotte nicht seine Premiere geben. Auch die jüngsten überragenden Performances reichten den Coaches offenbar nicht. © getty 4/22 OSTEN: Kyle Lowry (Toronto Raptors) - 5. Nominierung © getty 5/22 Victor Oladipo (Indiana Pacers) - 2. Nominierung (da Oladipo verletzt ist, wurde D'Angelo Russell für ihn nachnominiert) © getty 6/22 D'Angelo Russell (Brooklyn Nets, Ersatzmann für Victor Oladipo) - 1. Nominierung. © getty 7/22 Ben Simmons (Philadelphia 76ers) - 1. Nominierung © getty 8/22 Bradley Beal (Washington Wizards) - 2. Nominierung © getty 9/22 Blake Griffin (Detroit Pistons) - 6. Nominierung © getty 10/22 Khris Middleton (Milwaukee Bucks) - 1. Nominierung © getty 11/22 Nikola Vucevic (Orlando Magic) - 1. Nominierung © getty 12/22 Dwyane Wade (Miami Heat) - 13. Nominierung © getty 13/22 Zur Erinnerung: Kyrie Irving, Kemba Walker, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard und Joel Embiid sind die All-Star-Starter aus dem Osten. © getty 14/22 WESTEN: Damian Lillard (Portland Trail Blazers) - 4. Nominierung © getty 15/22 Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) - 8. Nominierung © getty 16/22 Anthony Davis (New Orleans Pelicans) - 6. Nominierung © getty 17/22 Nikola Jokic (Denver Nuggets) - 1. Nominierung © getty 18/22 Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) - 2. Nominierung © getty 19/22 LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs) - 7. Nominierung © getty 20/22 Klay Thompson (Golden State Warriors) - 5. Nominierung © getty 21/22 Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) - 13. Nominierung © getty 22/22 Zur Erinnerung: Stephen Curry, James Harden, Paul George, LeBron James und Anthony Davis sind die All-Star-Starter aus dem Westen.

Die Starter des All-Star Game 2019

Western Conference Eastern Conference Stephen Curry Kyrie Irving James Harden Kemba Walker Paul George Giannis Antetokounmpo (Kapitän) Kevin Durant Kawhi Leonard LeBron James (Kapitän) Joel Embiid

All-Star Draft: Wie läuft der Captain's Draw ab?

Anders als in der Vergangenheit, als die besten Spieler der Western Conference auf die besten Spieler der Eastern Conference trafen, werden die Teams seit dem vergangenen Jahr per Draft ausgewählt.

LeBron James und Giannis Antetokounmpo dürften als Kapitäne abwechselnd ihre Mitspieler wählen - egal ob aus dem Westen oder Osten. LeBron darf beginnen, da er bei der Fan-Wahl mehr Stimmen als der Greek Freak erhalten hat.

Die erste Draftrunde beinhaltet nur die Spieler, die von den Fans als Starter gewählt wurden. Einige Spieler wie Anthony Davis sind also erst in der zweiten Runde verfügbar. In eben dieser darf dann Antetokounmpo als Erster wählen und sein Team nach seinen Vorstellungen zusammenstellen. Nach Ende des Drafts haben beide Kapitäne jeweils vier Starter und sieben Reservisten gewählt, die im All-Star Game aufeinander treffen werden.

Die Reservisten des All-Star Game 2019

Western Conference Eastern Conference LaMarcus Aldridge Bradley Beal Anthony Davis Blake Griffin Nikola Jokic Kyle Lowry Damian Lillard Khris Middleton Klay Thompson Victor Oladipo Karl-Anthony Towns Ben Simmons Russell Westbrook Nikola Vucevic Dirk Nowitzki Dwyane Wade D'Angelo Russell*

*Ersatz für den verletzten Oladipo

Captain's Draw: Wo kann ich den All-Star Draft im Livestream verfolgen?

Im deutschen Free-TV wird der All-Star Draft nicht zu sehen sein. Dafür hat sich der Streaming-Dienst DAZN die Rechte für die Übertragung gesichert und zeigt den Captain's Draw live und in voller Länge. Nahezu jede Nacht überträgt DAZN ein NBA-Spiel für deutsche NBA-Fans und hat zudem das gesamte All-Star Weekend im Angebot. Der erste Monat ist für Euch kostenlos, anschließend bezahlt Ihr 9,99 Euro monatlich, könnt aber auch zum Ende jeden Monats kündigen.

Als Alternative bietet die NBA zusätzlich die Übertragung im NBA League Pass an. Auch dieser ist jedoch nicht umsonst und kostet Euch 159,99 Euro pro Saison. Wer jedoch nur den Draft anschauen möchte, kann sich mit dem Day Pass 24 Stunden Zugang für nur 5,99 Euro sichern.

All-Star Draft: Auch Dirk Nowitzki ist dabei

Auch wenn das All-Star Game schon Highlights genug bereit hält: Aus deutscher Sicht gibt es in diesem Jahr ein ganz besonderes Schmankerl. Dirk Nowitzki wird zum 14. Mal bei einem All-Star Game dabei sein.

Seine aktuelle Saison rechtfertigt dies zwar nicht unbedingt, aufgrund einer Ausnahmeregelung wurde er jedoch gemeinsam mit Dwayne Wade nachträglich von Commissioner Adam Silber nominiert, um die Leistungen in der Vergangenheit zu würdigen.