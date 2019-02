Die Trade Deadline 2019 ist Geschichte - und hatte einiges an Spektakel zu bieten! Die Dallas Mavericks fädelten gleich mehrere Blockbuster-Deals ein, auch die Philadelphia 76ers und Los Angeles Lakers haben sich verstärkt. Hier gibt es eine Übersicht, welche Spieler vor der Deadline getradet wurden.

Schon gut eineinhalb Wochen vor der eigentlichen Trade Deadline war das NBA-Universum bereits in heller Aufregung. Nachdem Anthony Davis öffentlich einen Trade von den New Orleans Pelicans gefordert hatte, kursierten bis zur Deadline am vergangenen Donnerstag zahlreiche Gerüchte und wilde Spekulationen um die Zukunft der Braue.

Letztlich kam es trotz des großen Interesses der Los Angeles Lakers zu keinem Deal für AD, dafür sorgten gleich mehrere Teams für teilweise überraschende Blockbuster-Trades. Die Dallas Mavericks sorgten mit dem Deal für Kristaps Porzingis von den New York Knicks für den ersten Kracher, kurz darauf trennte sich das Team um die beiden Deutschen Dirk Nowitzki und Maxi Kleber auch von Harrison Barnes.

Währenddessen stellten die Philadelphia 76ers mit der Akquisition von Tobias Harris von den Los Angeles Clippers eine der wahrscheinlich stärksten Starting Fives der gesamten Association zusammen. Und obwohl Wizards-Eigentümer Ted Leonsis wenige Tage vor der Deadline noch angekündigt hatte, seine eigene Big Three um John Wall, Bradley Beal und Otto Porter zusammenhalten zu wollen, befand sich eben jener Porter kurz darauf doch auf dem Weg nach Chicago.

NBA: Alle Deals der Trade Deadline 2019 im Überblick