Korbjäger NBA Podcast: Emergency-AD trifft Emergency-Bandwagon

Der Trade-Wunsch von Anthony Davis beschäftigt natürlich auch den Korbjäger NBA Podcast in seiner neuen Folge. Außerdem geht es in dieser Woche um die Pacers nach der Verletzung von Victor Oladipo und Trade-Szenarien für die alternden Stars der Grizzlies.

SPOX-NBA-Redakteur Ole Frerks hat gemeinsam mit Max Marbeiter (ehemals SPOX) den Korbjäger NBA Podcast gegründet. Darin werden alle möglichen Themen aus der NBA-Welt diskutiert, mit einer Kombination aus Fan-Perspektive, Expertise und Humor.

In der neuen Folge diskutieren beide über Bedeutung, Zeitpunkt und Art und Weise des Trade-Wunsches von Anthony Davis - und mögliche Ziele für den Superstar. Außerdem: Wie geht es bei den Pacers weiter - und was hat in Memphis dazu geführt, dass eine Ära vor ihrem (vielleicht zu späten) Ende steht?

Hier geht es zur Folge auf iTunes, hier geht es zu Spotify. Dazu kann man die Folge auch direkt beim Hoster Podomatic abspielen.

Korbjäger NBA Podcast: Die Trade-Forderung von Anthony Davis

Das Programm:

0:56 Rapid Reaction: Davis will weg!

28:25 Mögliche Trade-Szenarien für Davis

42:14 Oladipos Verletzung und ihre Folgen

58:10 Ole gibt die Grizzlies frei

1:30:42 Stat der Woche aus Houston

1:36:30 Ein Award für Spencer Dinwiddie

Hier findet man den Korbjäger Podcast