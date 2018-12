NBA News: Saisonaus für Markelle Fultz? Sixers-GM ist unsicher

Die Philadelphia 76ers sind nicht sicher, ob Markelle Fultz ihnen in dieser Saison noch einmal zur Verfügung stehen wird. Dies bestätigte General Manager Elton Brand am Samstag.

Bei Fultz, dem Nr.1-Pick von 2017, wurde Anfang des Monats das Thoracic-Outlet-Syndrom an der Schulter diagnostiziert, seither befindet er sich zur Reha in Los Angeles. Den Sixers zufolge gibt es dabei keinen genauen Zeitplan für seine Rückkehr.

Das müsse noch festgelegt werden, so Brand am Samstag. "Ich kann es im Moment nicht sagen." Der GM hoffe, dass er in den kommenden Wochen ein Update zur Situation des 20-jährigen Guards geben kann.

Fultz lief nach der schwierigen Rookie-Saison zum Anfang dieser Spielzeit 19mal als Starter für die Sixers auf und kam dabei auf durchschnittlich 8,2 Punkte. Nach dem Trade der Sixers für Jimmy Butler wurde er jedoch aus der Starting Five beordert und wenig später aus dem Verkehr gezogen.

Es gab sogar Gerüchte, dass Fultz auf einen Trade hoffe und sein letztes Spiel für Philadelphia eventuell schon gemacht haben könnte.