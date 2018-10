NBA: Brooklyn Nets gegen Golden State Warriors heute live bei SPOX und auf DAZN

Die Brooklyn Nets bekommen heute die Champions aus Golden State zu Gast. Stephen Curry und seine Warriors gewannen bisher fünf ihrer ersten sechs Duelle in dieser Saison und gelten als klare Favoriten. SPOX liefert euch alle Informationen zum Spiel.

Curry legt in dieser Spielzeit im Durchschnitt 33,7 Punkte, 6 Assists und 4,7 Rebounds auf. Damit ist er aktuell der zweitbeste Scorer in der Liga und sein Teamkollege Kevin Durant liegt mit 29,7 Zählern auf Rang vier.

Der zurzeit erfolgreichste Werfer der Nets ist Caris LeVert mit 21 Punkten. Vor dem Spiel gegen die Warriors hat das Team aus Brooklyn zwei seiner ersten fünf Partien für sich entschieden.

Brooklyn Nets vs. Golden State Warriors: Die Verletzten auf beiden Seiten

Der Heimmannschaft muss auf Rookie Rodions Kurucs (Knöchel), Power Forward Alan Williams (Knöchel), Guard Treveon Graham (Oberschenkel) und Small Forward DeMarre Carroll (Knöchel) verzichten.

Bei den Warriors fehlt Sixth Man Andre Iguodala (Wade), All-Star Neuzugang DeMarcus Cousins (Achillessehne) und wahrscheinlich Guard Shaun Livingston (Fuß).

Brooklyn Nets vs. Golden State Warriors: Wann findet das Spiel statt?

Die Partie beginnt am heutigen Sonntag um 22 Uhr deutscher Zeit. Austragungsstätte ist das Barclays Center in Brooklyn, New York.

Wo kann man Nets vs. Warriors live sehen?

Das Spiel läuft am Sonntag um 22 Uhr im LIVESTREAM FOR FREE auf SPOX. Darüber hinaus überträgt der Streaming-Dienst DAZN das Duell live.

