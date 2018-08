Wann beginnt die NBA-Saison 2018/19? Regular Season, Preseason, Playoffs

Die NBA-Saison 2018/19 verspricht nach allen Transaktionen und Trades des Sommers, eine sehr interessante zu werden. Doch wann geht es los?

SPOX hat die Infos und wichtigsten Termine.

Wann beginnt die Regular Season 2018/19?

Die NBA-Saison 2018/19 wird am 16. Oktober 2018 (Ortszeit) beginnen, in Deutschland also in der Nacht auf den 17. Oktober. Los geht es in der Eastern Conference mit dem Rivalen-Duell zwischen den Boston Celtics und den Philadelphia 76ers, direkt danach empfängt dann der amtierende Meister Golden State Warriors die Oklahoma City Thunder. Auch Dennis Schröder ist also direkt am ersten Spieltag der Saison mit seinem neuen Team im Einsatz.

Die Regular Season dauert dann bis zum 10. April 2019 (Ortszeit) an. Hier geht es zum kompletten Spielplan für die Regular Season 2018/19.

Wann findet das All-Star Game 2019 statt?

Wie in jedem Jahr wird die Regular Season auch in dieser Spielzeit durch das All-Star Weekend unterbrochen, an dem neben diversen Contests auch das traditionelle Spiel der Besten, das All-Star Game, stattfindet. In dieser Saison steigt das Spiel in der Nacht auf den 18. Februar in Charlotte, North Carolina, und wird im Spectrum Center ausgetragen.

Wann beginnen die NBA Playoffs 2019?

Die heiße Phase des Jahres wird am 13. April (Ortszeit) beginnen, also kurz nach dem Ende der Regular Season. Wie in jedem Jahr treten dann in beiden Conferences die besten acht Teams in Best-of-Seven-Serien gegeneinander an, bis im Juni dann die NBA Finals zwischen den Gewinnern beider Conferences stattfinden werden. Die genauen Daten dafür sind aber bisher noch nicht bekannt.

Wann beginnt die Preseason 2018?

Die traditionelle Testphase für die Regular Season wird in diesem Jahr am 28. September (Ortszeit) beginnen und dann bis zum 12. Oktober andauern. Diese gehört zur Vorbereitung auf die Regular Season und beinhaltet sowohl Spiele zwischen NBA-Teams als auch Spiele von NBA-Teams gegen internationale Gegner. Die Dallas Mavericks und Philadelphia 76ers werden im Rahmen der Preseason zudem auch zwei Spiele in China austragen.

Die wichtigsten NBA-Termine 2018/19 im Überblick