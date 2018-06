NBA Finals – LeBron James spielte nach Game 1 offenbar mit Verletzung der Hand

MLB Angels @ Twins MLB Pirates @ Cubs MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Mets MLB White Sox @ Red Sox MLB Angels @ Twins MLB Braves @ Dodgers MLB Yankees @ Mets MLB Red Sox @ Orioles MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Twins @ Tigers MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets

Die Cleveland Cavaliers haben die Final-Serie gegen die Golden State Warriors in vier Spielen verloren. Dabei war ihr bester Spieler LeBron James Berichten zufolge nicht bei bester Gesundheit.

Wie ESPN und USA Today übereinstimmend berichten, hatte James seit Spiel 2 mit einer schweren Knochenprellung in der rechten Hand gespielt. Diese habe er sich zugezogen, als er nach Spiel 1 aus Frust auf ein Whiteboard einschlug.

James' Hand wurde noch am Freitagmorgen mit einem MRT untersucht. Während Spiel 4 konnte man mehrfach sehen, wie der 33-Jährige die Hand umklammerte. Dem Bericht zufolge wollte James die Verletzung aber nicht publik machen, um diese nicht als Entschuldigung für die Niederlage zu "benutzen".

James kam in Spiel 4 auf 23 Punkte, 7 Rebounds und 8 Assists. An die dominante Vorstellung in Game 1, als er 51 Punkte, 8 Rebounds und 8 Assists auflegte, kam er in den darauffolgenden Spielen allerdings nicht mehr heran.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gab James zu, dass er sich die Verletzung selbst zugefügt hatte und dass es sich angefühlt habe, als hätte er mit einer "gebrochenen Hand" gespielt. "Ich habe mich von meinen Emotionen leiten lassen", ließ der King die Reporter wissen.