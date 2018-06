NBA Finals 2018 im Livestream: Cleveland Cavaliers vs. Golden State Warriors live sehen

NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 3) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 3 -

US-Kommentar) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 4) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 4 -

US-Kommentar)

Nach zwei Heimsiegen der Golden State Warriors in den NBA Finals 2018 stehen die Cleveland Cavaliers nun unter Zugzwang. Können LeBron James und Co. gegen Stephen Curry und Kevin Durant zurückschlagen? Hier findet ihr alle Infos zu den Spielen 3 und 4.

Die Warriors und Cavaliers treffen bereits zum vierten Mal in Folge in den Finals aufeinander - und nach den ersten beiden Spielen sieht es so aus, als würden sich die Warriors zum dritten Mal davon den Titel sichern. Denn die beiden Auftaktspiele der Best-of-Seven-Serie haben sie daheim gewonnen und führen entsprechend mit 2:0.

Für die nächsten beiden Spiele haben allerdings die Cleveland Cavaliers Heimrecht. LeBron James, Kevin Love und Co. stehen dann unter Druck - denn wenn sie nicht mindestens eins der Spiele gegen den Titelverteidiger gewinnen, wandert die Larry O'Brien Trophy nach Oakland.

NBA Finals 2018: (2) Golden State Warriors vs. (4) Cleveland Cavaliers 2:0

Tag Datum Uhrzeit Spiel Heim Auswärts Übertragung/Ergebnis Freitag 1. Juni 3 Uhr 1 Golden State Cleveland 124:114 OT Montag 4. Juni 3 Uhr 2 Golden State Cleveland 122:103 Donnerstag 7. Juni 3 Uhr 3 Cleveland Golden State DAZN Samstag 9. Juni 3 Uhr 4 Cleveland Golden State DAZN Dienstag 12. Juni 3 Uhr 5* Golden State Cleveland DAZN Freitag 15. Juni 3 Uhr 6* Cleveland Golden State DAZN Montag 18. Juni 2 Uhr 7* Golden State Cleveland DAZN

Wann und wo spielen die Cavaliers gegen die Warriors?

Partie Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors, Spiel 3 Datum Do., 07. Juni 2018 Uhrzeit 3 Uhr Ort Quicken Loans Arena, Cleveland

Partie Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors, Spiel 4 Datum Sa., 09. Juni 2018 Uhrzeit 3 Uhr Ort Quicken Loans Arena, Cleveland

Wer übertragt die NBA Finals im Livestream?

Jedes Spiel der Finals wird auf dem Streaming-Portal DAZN übertragen - live und on demand. Neben deutschen Kommentatoren lässt sich auch der Original-Ton aus den USA wählen. Darüber hinaus gibt es alle Spiele der Finals - sowie generell jedes NBA-Spiel - live und auf Abruf im NBA League Pass zu sehen.

Der Kader der Golden State Warriors

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Stephen Curry Klay Thompson Kevin Durant Draymond Green JaVale McGee Shaun Livingston Nick Young Andre Iguodala David West Zaza Pachulia Quinn Cook Patrick McCaw Kevon Looney Jordan Bell

Der Kader der Cleveland Cavaliers