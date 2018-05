NBA Finals Livestream: Golden State Warriors vs. Cleveland Cavaliers live sehen

NBA Cavaliers @ Warriors (Spiel 1) NBA Cavaliers @ Warriors (Spiel 1 -

US-Kommentar) NBA Cavaliers @ Warriors (Spiel 2) NBA Cavaliers @ Warriors (Spiel 2 -

US-Kommentar) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 3) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 3 -

US-Kommentar) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 4) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 4 -

US-Kommentar)

In Spiel 1 der NBA Finals treffen die Golden State Warriors mit ihren Superstars Kevin Durant und Stephen Curry auf die Cleveland Cavaliers mit LeBron James. Hier gibt es die wichtigsten Infos zum Finals-Duell und erfahrt, wo ihr die Partie im Livestream sehen könnt.

Zum vierten Mal in Folge heißt die Paarung in den Finals Golden State Warriors gegen die Cleveland Cavaliers. Die Warriors gehen dabei einmal mehr als Favorit in die Serie um die Larry O'Brien Trophy.

Die Dubs schlugen in den Western Conference Finals das beste Team der Regular Season, die Houston Rockets, in sieben teils unglaublich spannenden Spielen. Viele Experten sahen dieses Duell ohnehin als vorweggenommenes Finals.

Auch die Cavs brauchten im Osten sieben Spiele, um die Boston Celtics niederzuringen. Dabei konnte die Franchise aus Ohio mal wieder auf LeBron James verlassen, der sein Team fast im Alleingang in die vierten Finals in Folge hievte.

Spiel 1 findet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 3 Uhr statt und könnte schon ein echter Gratmesser sein. Den Warriors wird dabei in Andre Iguodala ein Schlüsselspieler fehlen, da dieser weiter Knieprobleme hat. Es ist für Cleveland die ultimative Chance, den Heimvorteil zu holen. Allerdings haben die Cavs seit Spiel 7 der Finals von 2016 nicht mehr in der Oracle Arena zu Oakland gewinnen können.

Wann beginnen die NBA Finals 2018?

Die NBA Finals 2018 starten am 1. Juni um 3 Uhr deutscher Zeit. Die Warriors haben dabei den Heimvorteil, da sie in der Regular Season die bessere Bilanz erzielten konnten.

(2) Golden State Warriors vs. (4) Cleveland Cavaliers

Tag Datum Uhrzeit Spiel Heim Auswärts Übertragung Ergebnis Freitag 1. Juni 3 Uhr 1 Golden State Cleveland DAZN Montag 4. Juni 3 Uhr 2 Golden State Cleveland DAZN Donnerstag 7. Juni 3 Uhr 3 Cleveland Golden State DAZN Samstag 9. Juni 3 Uhr 4 Cleveland Golden State DAZN Dienstag 12. Juni 3 Uhr 5* Golden State Cleveland DAZN Freitag 15. Juni 3 Uhr 6* Cleveland Golden State DAZN Montag 18. Juni 2 Uhr 7* Golden State Cleveland DAZN

© getty

Wo und wann spielen die Warriors gegen die Cavs?

Partie Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers, Spiel 1 Datum Fr., 01. Juni 2018 Uhrzeit 3 Uhr Ort Oracle Arena, Oakland

Wo gibt es die Warriors und Cavs im Livestream?

Alle Spiele der Finals finden zu deutscher Zeit in der Nacht statt. Einen kostenlosen Livestream wird es von keinem Spiel geben. Neben dem NBA League Pass, der alle Spiele der NBA streamt (Regular Season + Playoffs) zeigt die Streaming-Plattform DAZN alle Spiele der Finals live und on demand. Als besonderes Extra kann der Fan sogar zwischen dem Orginal-Ton aus Amerika und einem deutschen Kommentar entscheiden.

Der Kader der Golden State Warriors

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Stephen Curry Klay Thompson Kevin Durant Draymond Green JaVale McGee Shaun Livingston Nick Young Andre Iguodala David West Zaza Pachulia Quinn Cook Patrick McCaw Kevon Looney Jordan Bell

Der Kader der Cleveland Cavaliers