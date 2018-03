Owner der New Orleans Pelicans, Tom Benson, im Alter von 90 Jahren verstorben

NBA Clippers @ Thunder NBA Hawks @ Bucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NBA Trail Blazers @ Pelicans NBA Celtics @ Jazz NBA Thunder @ Spurs

Tom Benson, der Besitzer der New Orleans Pelicans, ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Benson starb in einem Krankenhaus in New Orleans, nachdem er bereits vor einem knappen Monat wegen einer Grippe eingeliefert worden war. Das bestätigten die Pelicans.

Benson, der auch die New Orleans Saints aus der NFL besaß, kaufte 2012 die damaligen New Orleans Hornets, während seiner Ära wurde das Team das Team umbenannt und die Franchise umgekrempelt.

"Die NBA trauert", erklärte Commissioner Adam Silver in einem Statement. "Tom Benson hatte ein großes Herz und war stets großzügig. Er war ein guter Freund von mir und vielen anderen in der Welt des Sports. Sein Verlust wird eine große Lücke hinterlassen. Unser herzliches Beileid gilt seiner Frau Gayle, der Familie, den Pelicans und Saints sowie seinen zahlreichen Freunden."