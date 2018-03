Celtics-Coach schließt Rückkehr von Gordon Hayward aus: "Er spielt dieses Jahr nicht"

NBA Live Celtics @ Rockets NBA Suns @ Hawks NBA Pistons @ Cavaliers NBA Rockets @ Thunder NBA Rockets @ Bucks NBA Spurs @ Warriors NBA Rockets @ Raptors NBA Suns @ Hornets NBA Warriors @ Timberwolves NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder

Am Freitag hatte Gordon Hayward via Players' Tribune ein Workout-Video veröffentlicht, das die ohnehin schon existenten Spekulationen weiter anheizte, dass er noch in dieser Saison für die Boston Celtics spielen könnte. Das hat Brad Stevens am Samstag aber deutlicher denn je dementiert.

"Er spielt dieses Jahr nicht. Ich weiß nicht, was ich sonst dazu sagen soll", sagte Stevens, der in den letzten Wochen immer mehr Fragen zu dem Thema erhalten hatte, zumal die Celtics ein Hayward-Comeback auch nie explizit ausgeschlossen hatten.

Hayward hatte sich am ersten Spieltag der Saison den Knöchel gebrochen, in den letzten Wochen hatten die Celtics mehrfach betont, dass seine Reha positiv verläuft. Wenngleich sie nie sagten, dass sie mit einem Comeback in dieser Saison rechnen, haben sie es auch nie wirklich ausgeschlossen - bis zum Samstag zumindest.

Brad Stevens über Hayward: "Fragt mich morgen wieder"

"Hat er gedunkt?", fragte Stevens in Bezug auf das Workout-Video. "Er macht Fortschritte, klar. Das ist großartig. Und ich finde auch diese Videos großartig. Es zeigt den Fortschritt und manchmal, wenn man mittendrin steckt in so einem langen Prozess, tut es gut, auch einfach mal die Resultate zu sehen. Aber er ist immer noch superweit weg davon, überhaupt 1-gegen-0-Workouts zu absolvieren, in denen er richtig zieht."

Einer der beim Shootaround anwesenden Journalisten fragte Stevens scherzhaft, ob es am Sonntag ein neues Update geben würde. Dieser machte das Spiel mit: "Ja, fragt mich morgen wieder. Am Montag wird er wahrscheinlich fraglich sein."

Die Celtics stehen derzeit auf Platz 2 der Eastern Conference. Hayward hatte im Sommer einen Vierjahresvertrag über 127,8 Millionen Dollar in Boston unterschrieben, bevor er sich im ersten Spiel des Jahres gegen die Cavaliers verletzte.