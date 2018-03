Blake Griffin von den Detroit Pistons spricht über seinen Trade von den Los Angeles Clippers

NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NBA Trail Blazers @ Pelicans NBA Celtics @ Jazz NBA Thunder @ Spurs NBA Pelicans @ Cavaliers NBA Hornets @ Wizards NBA 76ers @ Hornets NBA Rockets @ Spurs NBA Warriors @ Thunder

Blake Griffin wurde Ende Januar von den Los Angeles Clippers zu den Detroit Pistons getradet. In einem Interview mit Marc J. Spears von The Undefeated gab Griffin nun an, dass er sich nicht den Kopf über die Gründe zerbrechen würde, allerdings stichelte er auch ein wenig gegen seinen alten Arbeitgeber.

"Ich habe noch gar nicht so viel darüber nachgedacht", sagte Griffin auf die Frage, was die Clippers zu diesem Trade bewogen haben könnte. "Ich habe genug damit zu tun, mich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Ich wollte nie an einem Ort sein, an dem ich nicht geschätzt werde. Als ich hierherkam, wurde mir erst klar, wie eine Franchise aussehen sollte."

Der Trade von Griffin hatte einen bitteren Nachgeschmack, da die Clippers dem Power Forward erst einen neuen Vertrag ausgehändigt hatten und ihm dabei verkündet hätten, dass die Nummer von Griffin eines Tages unter die Hallendecke gezogen werden würde. Später erfuhr Griffin vom Trade über die sozialen Medien, nicht durch die Verantwortlichen.

"Viele Leute sagen, dass Basketball ein Business ist. Es ist aber etwas anderes, wenn du mit gewissen Leuten so lange zusammengearbeitet und eine Beziehung aufgebaut hast", führte Griffin weiter aus. "Dann wird dir ein langfristiger Plan gezeigt und sechs Monate später... Es zeigt das wahre Gesicht der Menschen und hat mich realisieren lassen, dass es wirklich nur ein Business ist."