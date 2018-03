Hall-of-Fame-Class 2018: Kidd, Nash, Hill und Cheeks werden aufgenommen

NBA Thunder @ Spurs NBA Pelicans @ Cavaliers NBA Hornets @ Wizards NCAA Division I Loyola Chicago -

Jason Kidd, Steve Nash, Grant Hill und Maurice Cheeks werden 2018 in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame aufgenommen. Dies verkündete der ESPN-Insider Adrian Wojnarowski am Donnerstagabend via Twitter.

Eine formelle Verkündung der gesamten 2018er Hall-of-Fame-Class wird auf der Final Four Pressekonferenz am Samstag in San Antonio folgen.

Steve Nash ist einer der zwölf Spieler, die es schafften, in ihrer Karriere zwei MVP-Awards zu gewinnen. Zusätzlich schaffte er es acht Mal ins All-Star-Team und liegt immer noch auf Platz drei der All-Time-Assists.

Die Nominierten für die Hall of Fame Class von 2018 © getty 1/19 Die Kandidaten für Hall of Fame Class von 2018 sind da. Nun können Spieler drei Jahre nach ihren Karriereende aufgenommen werden. Spieler mit Stern gekennzeichnet sind erstmalige Kandidaten © getty 2/19 Mark Aguirre (1981-1994, Mavs, Pistons, Clippers) - 2x NBA Champion (1989, 1990), 3x All Star (1984, 1987, 1988) © getty 3/19 Ray Allen* (1996-2014 - Bucks, SuperSonics, Celtics, Heat) - 2x NBA Champion (2008, 2013), 10x All Star (2000-2002, 2004-2009, 2011), All-NBA Second Team (2005), Third Team (2001), Three Point Contest Winner (2001) © getty 4/19 Chauncey Billups* (1997-2014 - Celtics, Raptors, Nuggets, Wolves, Pistons, Knicks, Clippers) - NBA Champion (2004), Finals MVP (2004), 5x All Star (2006-2010), All-NBA Second Team (2006), 2x Third Team (2007, 2009), 2x Defensive Second Team (2005, 2006) © getty 5/19 Muggsy Bogues (1987-2001 - Bullets, Hornets, Warriors, Raptors) © getty 6/19 Maurice Cheeks (1978-1993 - Sixers, Spurs, Knicks, Hawks, Nets) - NBA Champion (1983), 4x All Star (1983, 1986-1988), 4x All-Defensive First Team (1983-1986), Defensive Second Team (1987) © getty 7/19 Richard Hamilton* (1998-2013 - Wizards, Pistons, Bulls) - NBA Champion (2004), 3x All Star (2006-2008), NCAA Champion (1999) © getty 8/19 Tim Hardaway (1989-2003 - Warriors, Heat, Mavs, Nuggets, Pacers) - 5x All Star (1991-1993, 1997, 1998), All-NBA First Team (1997), 3x All-NBA Second Team (1992, 1998, 1999), All-NBA Third Team (1993) © getty 9/19 Grant Hill* (1994-2013 - Pistons, Magic, Suns, Clippers) - 7x All Star (1995-1998, 2000, 2001, 2005), All-NBA First Team (1997), 4x Second Team (1996, 1998-2000), Co-Rookie of the Year (1995) © getty 10/19 Kevin Johnson (1987-2000 - Cavs, Suns) - 3x All Star (1990, 1991, 1994), 4x Second Team (1989-1991, 1994), Third Team (1992), Most Improved Player (1989) © getty 11/19 Marques Johnson (1977-1990 - Bucks, Clippers, Warriors) - 5x All Star (1979-1981, 1983, 1986), First Team (1979), 2x Second Team (1980, 1981), NCAA Champion (1975) © getty 12/19 Bobby Jones (1974-1986 - Nuggets, Sixers) - NBA Champion (1983), 4x All Star (1977, 1978, 1981, 1982), 8x All-Defensive First Team (1977-1984), All-Defensive Second Team (1985), 6th Man of the Year (1983) © getty 13/19 Jason Kidd* (1994-2013 - Mavs, Suns, Nets, Knicks) - NBA Champion (2011), 10x All Star, 5x First Team (1999-2002, 2004), Second Team (2003), 4x Defensive First Team 5x Defensive Second Team, Co-Rookie of the Year (1995), 5x Assists Leader © getty 14/19 Sidney Moncrief (1979-1991 - Bucks, Hawks) - 5x All Star (1982-1986), First Team (1983), 4x Second Team (1982, 1984-1986), 2x Defensive Player of the Year (1983, 1984), 4x Defensive First Team (1983-1986), Defensive Second Team (1982) © getty 15/19 Steve Nash* (1996-2015 - Suns, Mavs, Lakers) - 2x MVP (2005, 2006), 8x All Star, 3x First Team (2005-2007), 2x Second Team (2008, 2010), 2x Third Team (2002, 2003), 5x Assists Leader, 4x 50-40-90-Club © getty 16/19 Jack Sikma (1977-1991 - Sonics, Bucks) - NBA Champion (1979), 7x All Star (1979-1985), Defensive Second Team (1982) © getty 17/19 Ben Wallace (1996-2012 - Wizards, Magic, Pistons, Bulls, Cavs) - NBA Champion (2004), 4x All Star, 4x Second Team, 2x Third Team, 4x Defensive Player of the Year, 5x Defensive First Team, 1x Defensive Second Team, 2x Rebounding Leader © getty 18/19 Chris Webber (1993-2008 - Warriors, Wizards, Kings, Sixers, Pistons) - 5x All Star, First Team (2001), 3x Second Team (1999, 2002, 2003), Third Team (2000), Rookie of the Year (1994), Rebounding Leader (1999) © getty 19/19 Paul Westphal (1972-1984 - Celtics, Suns, Sonics, Knicks) - NBA Champion (1974), 5x All Star (1977-1981), 3x First Team (1977, 1979, 1980), Second Team (1980)

Kidd wird 2011 mit Dallas und Nowitzki Champion

Jason Kidd liegt sogar auf dem zweiten Platz der All-Time-Assists. Der ehemalige Bucks-Coach wurde in seiner Karriere zehn Mal ins All-Star-Team berufen, wurde 1994/95 Rookie-of-the-Year und veredelte 2011 schließlich seine Karriere mit dem Gewinn der Championship mit den Dallas Mavericks und Dirk Nowitzki.

Grant Hill wurde am College zweimal National Champion mit Duke und dabei jeweils zum All-American gewählt. Aufgrund vieler Verletzungen konnte er nie sein ganzes Potenzial in der NBA entfalten. Sieben All-Star-Berufungen und eine Wahl ins NBA-First-Team stehen dennoch zu Buche.

Maurice Cheeks war im Meisterjahr 1983 Starting-Point-Guard der Philadelphia 76ers. Der viermalige All-Star wurde zudem vier Mal ins First-Team der All-NBA-Defensive gewählt. Zum Zeitpunkt seines Karriereendes 1993 war er der All-Time-Führende in Steals und kann einen Karriereschnitt von über zwei Steals pro Spiel aufweisen.