Brook Lopez wird den Los Angeles Lakers mehrere Wochen fehlen

Im Spiel gegen die Golden State Warriors in der Nacht auf Dienstag verletzte sich Brook Lopez am rechten Knöchel. Am Mittwoch gaben die Los Angeles Lakers nun bekannt, dass der Knöchel verstaucht ist.

Lopez wird damit vorerst ausfallen und in drei Wochen neu evaluiert werden. Die Verletzung hatte sich bei einem versuchten Block in der ersten Halbzeit ereignet.

"Brook bedeutet viel für unser Spiel", sagte Lonzo Ball am Mittwoch über den Starting Center. "Offensiv und defensiv ist er ein großer Faktor in der Zone und er kann zudem werfen, also werden wir ihn sehr vermissen und hoffen, seinen Ausfall irgendwie zu kompensieren. Dafür müssen alle eine Schippe drauflegen."

Luke Walton wollte am Mittwoch noch nicht bekannt geben, wie er seine Starting Five nun verändern wird, vermutlich wird aber Rookie Kyle Kuzma erneut auf der Vier starten und Larry Nance auf Center "aufrücken". Denkbar ist auch, dass Julius Randle zum Starter befördert wird.

Lopez kommt in dieser Saison bisher auf 12,8 Punkte, 4,3 Rebounds und 1,6 Blocks im Schnitt.