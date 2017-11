Whiteside über Knie: "Behindert mich"

NBA 76ers @ Celtics NBA Timberwolves @ Thunder NBA Clippers @ Mavericks NBA Magic @ Knicks NBA Warriors @ Pelicans NBA Wizards @ Trail Blazers NBA Warriors @ Hornets NBA Rockets @ Jazz NBA Warriors @ Pistons NBA Wizards @ Clippers NBA Celtics @ Pistons NBA Celtics @ Bulls

Hassan Whiteside von den Miami Heat fehlte erneut wegen Knieproblemen gegen die New York Knicks. Während Heat-Coach Erik Spoelstra sich weniger besorgt zeigte, hatte Whiteside dazu eine andere Meinung.

"Wegen des Back-to-Back werden wir ihn nicht einsetzen", sagte Spoelstra vor der Partie im Madison Square Garden. Die New York Knicks überrollten ohne Whiteside die Heat. "Wenn wir zurück in Miami sind, werden wir ihn noch einmal untersuchen. Ein MRI wird aber nicht notwendig sein."

Der Center wirkte dagegen deutlich besorgter im Gespräch mit den Medien. "Es behindert mich sehr", sagte Whiteside über sein Knie. "Wir werden versuchen, herauszufinden, was es ist, wenn wir wieder in Miami sind." Whiteside verpasste bereits zu Beginn der Spielzeit fünf Spiele wegen anhaltenden Knieproblemen. "Ich schleppe das jetzt durch die ganze Saison. Seit dem Orlando-Spiel habe ich Probleme", gestand Whiteside.

Der Big Man absolvierte bisher 15 Saisonspiele, in denen er im Schnitt nur 26,8 Minuten auf dem Feld steht. Dies sind rund sechs Minuten weniger als in der vergangenen Saison. Dennoch legt Whiteside mit 14,9 Punkten und 12,7 Rebounds im Schnitt ein Double-Double auf. Allerdings blockt der Center so wenige Würfe (1,6 Blocks) wie zuletzt im Jahr 2012, als er noch 18 Spiele für die Sacramento Kings absolvierte.