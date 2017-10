Hornets-Schock: Batum fehlt zwei Monate

MLB Red Sox @ Astros (Spiel 2) MLB Yankees @ Indians (Spiel 2) NHL Golden Knights @ Stars MLB Cubs @ Nationals (Spiel 2) MLB Diamondbacks @ Dodgers (Spiel 2) NBA Warriors -

Timberwolves NFL RedZone -

Week 5 MLB Astros @ Red Sox (Spiel 3) MLB Indians @ Yankees (Spiel 3) NFL Chiefs @ Texans NFL Vikings @ Bears NHL Penguins @ Capitals NFL Eagles @ Panthers NFL RedZone -

Week 6 NFL Giants @ Broncos NFL Colts @ Titans NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors NBA Timberwolves @ Spurs NHL Lighting @ Blue Jackets NBA Knicks @ Thunder

Pech für die Charlotte Hornets. Nicolas Batum wird der Franchise aus North Carolina bis zu zwei Monate fehlen. Der Franzose laboriert an einer Verletzung am Ellenbogen.

Das ergab eine MRI-Untersuchung. Der Forward verletzte sich bereits nach einer Minute im Preseason-Spiel gegen die Detroit Pistons und kehrte nicht mehr auf den Court zurück. Wie der verletzte Ellenbogen behandelt werden soll, ist noch unklar. Batum wird damit mindestens sechs bis acht Wochen ausfallen. Das gab das Team in einer Pressemitteilung bekannt.

Batum legte in Jahren mit den Hornets 15,0 Punkte, 6,2 Rebounds und 5,8 Assists im Schnitt auf. Für ihn könnte nun No.12-Pick Malik Monk in die Starting Five der Hornets rücken.