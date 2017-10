Boston erkämpft Sieg in Philly

Die Partie kippte zunächst zugunsten von Philly, als Boston begann, Ballverluste zu produzieren. Satte 13 waren es bis zur Pause (am Ende 19). Dazu mussten alle Punkte hart erarbeitet werden. In Transition machten die Sixers einen starken Job und ließen keinen einzigen Zähler in den ersten 24 Minuten zu.

Eine weitere besorgniserregende Zahl für die Celtics waren zehn vergebene Freiwürfe (22/32 FT, 68,8 Prozent). Jaylen Brown und Terry Rozier konnten jeweils keiner ihrer drei Freebies versenken. Vor allem in der ersten Halbzeit verpassten es die Celtics sich so weiter abzusetzen. Gegen Ende schönten Tatum und Irving diese Zahlen noch ein wenig auf.

Philly drehte in Durchgang eins die Partie, weil Redick und Bayless von draußen erfolgreich waren. Im Schlussviertel ging dann nichts mehr (1/6 Dreier). Am Ende standen zehn verwandelte Distanzwürfe bei einer Quote von 31,3 Prozent. Es fehlte ein Plan B, wobei auch erwähnt werden muss, dass Boston in Ringnähe in Person von Horford stark verteidigte, wenn die Sixers doch den Weg in die Zone suchten. Dazu ließ die Defense deutlich nach. Die Celtics scorten gleich 33 Punkte (11/17 FG) im vierten Viertel