Pistons: Jackson vor baldiger Rückkehr

Gute Nachrichten bei den Detroit Pistons: Point Guard Reggie Jackson sollte nach seiner Verletzung zum Auftakt des Training Camps wieder fit sein.

Das berichtet die Detroit Free Press, die die Information direkt von Head Coach Stan van Gundy erhalten hat: "Die Ärzte haben ihm für sämtliche Aktivitäten grünes Licht gegeben", erklärte SvG. "Er wird bereit sein."

Jackson plagt sich traditionell mit Verletzungen herum. Den Beginn der vergangenen Saison hatte er mit Rückenproblemen verpasst. Anschließend kam er nie wirklich in Tritt und verletzte sich zum Ende der Regular Season erneut, diesmal am Knie.

Jackson hat noch einen Vertrag bis 2020 und verdient jährlich bis zu 18 Millionen Dollar. In seinen 52 Spielen der letzten Saison, von denen er 50 Mal in der Starting Five stand, legte er 14,5 Punkte und 5,2 Assists auf.