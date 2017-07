Magic: Ingram soll Topscorer werden!

MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox MLB Mi 01:05 Phillies -

Astros MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks MLB Fr 03:10 Padres -

Mets MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astros MLB Sa 04:10 Dodgers -

Giants MLB Sa 22:10 Mariners -

Mets MLB So 00:10 Tigers -

Astros MLB So 19:05 Yankees -

Rays MLB So 19:10 Tigers -

Astros MLB So 20:10 Brewers -

Cubs MLB So 21:05 Rangers -

Orioles MLB Di 01:10 Marlins -

Nationals MLB Di 01:10 Red Sox -

Indians MLB Mi 01:05 Tigers -

Yankees MLB Mi 01:10 Nationals -

Marlins MLB Mi 01:35 Dodgers at Braves MLB Mi 02:05 Cubs -

Diamondbacks MLB Mi 19:05 Yankees -

Tigers MLB Do 01:10 Marlins -

Nationals MLB Do 20:20 Diamondbacks at Cubs MLB Fr 01:10 Yankees at Indians MLB Fr 01:35 Dodgers at Braves NFL Fr 02:00 Cowboys at Cardinals MLB Fr 02:15 Mariners at Royals MLB Fr 20:20 Nationals -

Cubs MLB Sa 01:10 Yankees -

Indians MLB Sa 01:10 Mets -

Dodgers MLB Sa 02:10 Rangers at Twins MLB Sa 20:20 Nationals at Cubs MLB Sa 22:05 Dodgers at Mets MLB So 01:10 Marlins at Braves MLB So 01:10 Yankees at Indians MLB So 01:10 Rangers at Twins

Die L.A. Lakers gehen mit einem jungen und talentierten Team in die neue Saison. Dazu gehört auch Brandon Ingram, für den Präsident Magic Johnson besondere Ziele nennt.

"Ich erwarte von ihm, dass er uns in Sachen Scoring anführt", wird Magic von Larry Brown Sports zitiert. "Ich erwarte, dass er aufs Feld geht und seinen Mann steht. Es ist sein Team!"

Ingram wurde 2016 an zweiter Stelle von den Lakers gedraftet. Besonders am Anfang der Saison hatte er noch Probleme. Er konnte sich aber stabilisieren und kam am Ende der Saison auf immerhin 9,4 Punkte und 4 Rebounds im Schnitt.

Geht es nach Magic, muss sich seine Punktausbeute verdoppeln: "Es wäre eine Enttäuschung, wenn er nicht mehr als 20 Punkte pro Spiel erzielen wird."

Einfach dürfte es für Ingram nicht werden, dieses Ziel zu erfüllen, da L.A. Brook Lopez als Center verpflichtet hat, der sicherlich auch Ansprüche haben wird. Er hatte in der vergangenen Saison bei den Nets 20,5 Punkte aufgelegt.