Medien: Warriors mit Casspi einig

Erlebe

deinen Sport

live MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Dodgers -

Royals MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 01:15 Dodgers -

Royals MLB So 01:15 Cubs -

Pirates MLB So 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 19:07 Blue Jays -

Astros MLB So 21:05 Rangers -

Angels MLB Mi 02:00 All-Star Game: National League -

American League MLB Sa 01:05 Oioles -

Cubs MLB Sa 02:10 Astros -

Twins MLB Sa 02:10 White Sox -

Mariners MLB Sa 02:15 Royals -

Rangers MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies

Die Golden State Warriors haben offenbar Verstärkung für ihre Bank verpflichtet. Tim Bontemps von der Washington Post zufolge haben die Dubs sich mit Omri Casspi auf einen Vertrag geeinigt.

Casspi soll demnach bei den Warriors einen Einjahresvertrag zum Veteranenminimum (2,1 Millionen Dollar) unterschreiben. Die Warriors verfügen danach immer noch über ihre Taxpayer Midlevel Exception (5,2 Millionen Dollar), um weitere Deals einzufädeln.

Mit Stephen Curry, Kevin Durant, Shaun Livingston, Andre Iguodala und David West sind sich die Warriors bereits einig, als nächstes soll laut USA Today Zaza Pachulia weiterverpflichtet werden. Zudem sollen die Dubs an Nick Young sowie Jamal Crawford, sollte dieser von den Hawks aus seinem Vertrag herausgekauft werden, interessiert sein.

Casspi spielte zuletzt bei den Wolves, nachdem er im Laufe der vergangenen Saison mit DeMarcus Cousins nach New Orleans getradet und dort entlassen worden war. Im Schnitt kam der Israeli vergangene Saison in 36 Spielen auf 5,2 Punkte pro Spiel, in der Saison davor waren es 11,8 Punkte und 40,9 Prozent von der Dreierlinie gewesen.