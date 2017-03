Sixers: Embiid steht vor OP

Donnerstag, 23.03.2017

Das hat die Franchise in einem Statement bekannt gegeben. Embiid hatte sich am 20. Januar im Spiel gegen die Portland Trail Blazers am Knie verletzt. Spätere Untersuchungen hatten ergeben, dass Teiles seines Meniskus gerissen seien.

Laut ESPN hat Philly lange Zeit über alternative Behandlungsmethoden nachgedacht, um eine Operation zu umgehen. Diese seien aber nun vom Tisch. Embiid wird in den kommenden Tagen operiert. Anschließend wird ein Statement erwartet, wann der Center wieder spielen kann.

Vor seiner Verletzung war der 23-Jährige praktisch der alleinige Favorit auf den Award des Rookie of the Year. In 31 Spielen hatte er 20,2 Punkte, 7,8 Rebounds und 2,5 Blocks aufgelegt. Embiid war bereits 2014 an dritter Stelle von den 76ers gedraftet worden, verpasste aber die folgenden beiden Spielzeiten mit einem komplizierten Fußbruch, der mehrere Operationen nötig gemacht hatte.

Joel Embiid im Steckbrief