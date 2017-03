Nowitzki: "Will es wie Kobe machen"

Samstag, 04.03.2017

"Ich habe im Sommer einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben und den will ich erfüllen", erklärte Nowitzki gegenüber Marc Stein im TrueHoop Podcast von ESPN. Eine kleine Einschränkung machte Dirk jedoch. Sollte in den letzten Saisonwochen etwas schwerwiegendes passieren, könnte der Power Forward seine Entscheidung noch einmal überdenken.

Seine Motivation dafür ist auch Kobe Bryant. "Nur Kobe war 20 Jahre bei einem Team, das werde ich auch versuchen. Es wäre eine tolle Sache." Gleichzeitig betonte er auch, dass das Alter von 40 ein gutes wäre, um abzutreten.

Gleichzeitig erklärte Nowitzki auch, dass er diese Spielzeit nicht abschenken möchte. "Hoffentlich beende ich die Saison gut, um dann noch ein ordentliches Jahr folgen zu lassen, am besten mit weniger Verletzungen.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler spielte nur in sechs der ersten 29 Spiele wegen einer Verletzung an der Achillessehne. In den restlichen 34 Spielen legte er 13,6 Punkte 6,4 Rebounds im Schnitt auf.

Dirk Nowitzki im Steckbrief