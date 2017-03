Ehemaliger Bulls-GM Krause ist verstorben

Dienstag, 21.03.2017

"Die gesamte Organisation der Chicago Bulls ist tief erschüttert und bedauert den Verlust von Jerry Krause", sagte Chairman Jerry Reinsdorf in einem Statement.

Reinsdorf lobt Krause in den höchsten Tönen: "Jerry war einer der am härtesten arbeitenden Menschen die ich je gesehen habe. Er hat eine große Rolle bei unseren sechs Meisterschaften in acht Jahren gespielt und war unser Architekt in den gesamten neunziger Jahren. Ohne ihn wäre ich nicht in die Hall of Fame gewählt worden. Wir werden ihn unglaublich vermissen und trauern mit seiner Frau und der gesamten Krause-Familie."

Krause wurde 1985 von Reinsdorf eingestellt und hat unter anderem Spieler wie Scottie Pippen und Dennis Rodman gedraftet. Gemeinsam mit Jordan gewann er zwischen 1990 und 1998 sechs Titel.