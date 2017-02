Ex-Celtics-Spieler mit 26 Jahren verstorben

Sonntag, 12.02.2017

Wie die Militärpolizei aus dem Bundesstaat Minas Gerais bestätigte, wurde Melo in seinem Haus in Juiz de Fora leblos aufgefunden. Die Autoritäten erklärten, dass der Brasilianer am Freitag Abend gewöhnlich ins Bett gegangen war und dann am nächsten Morgen von seiner Mutter tot aufgefunden wurde.

Die Umstände des Tods des Syracuse-Alumni sind weiterhin nicht geklärt.

"Wir wissen noch nicht, was passiert ist. Es ist richtig hart gerade. Ich kann es nicht glauben. Es ist ein sehr, sehr trauriger Tag", erklärte sein ehemaliger College-Coach Jim Boeheim gegenüber ESPN.

Melo wurde im Draft 2012 an Position 22 von den Boston Celtics gedraftet. Bei der Traditionsfranchise konnte der Center sich aber nie durchsetzen und kam lediglich in sechs Partien der Saison 2012/13 zum Einsatz. Im Anschluss tingelte er durch die D-League, bevor er 2015 nach Brasilien zurückkehrte und dort in der heimischen Liga spielte.