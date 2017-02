Boggie-Trade offiziell - Divac tritt nach

Montag, 20.02.2017

"Es war Zeit für eine Veränderung und meiner Meinung nach war das die beste Entscheidung für die Franchise", sagte Divac auf einer Pressekonferenz und erklärte weiter: "Der bevorstehende Draftjahrgang kann einer der stärksten dieses Jahrzehnts werden. So haben wir die Möglichkeit, unserem Kader die nötige Tiefe zu verschaffen."

Der GM konnte sich eine Spitze gegen seinen ehemaligen Center ebenfalls nicht verkneifen. "Gewinnen beginnt mit einer Kultur in der Organisation und entscheidend ist dabei auch der Charakter."

Die Pelicans meldeten sich auch zu Wort. "Wir freuen uns DeMarcus Cousins und Omri Casspi zur Familie der New Orleans Pelicans zu begrüßen", strahlte GM Dell Demps. "Das ist eine spannende Zeit für unsere Organisation und wir wollen mit diesem Schritt den langfristigen Erfolg sichern. Außerdem bedanken wir uns bei Tyreke Evans, Buddy Hield und Langston Galloway für ihre Professionalität und ihre harte Arbeit, die sie für uns geleistet haben."

Neben Evans, Galloway und Hield schickt New Orleans einen Top drei geschützten First Round Pick und einen Second Round Pick im kommenden Draft nach Sacramento. Im Gegenzug wechselt Omri Casspi neben Boogie zu den Pelicans.

DeMarcus Cousins im Steckbrief