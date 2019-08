MLB: LeBron James lobt Ken Griffey Jr. in höchsten Tönen

Gibt es etwas größeres als eine Preisung vom King? Denn genau diese bekam Baseball-Hall-of-Famer Ken Griffey Jr. von NBA-Superstar LeBron James.

James schaute sich am Montag die Übertragung des Spiels Seattle Mariners gegen die New York Yankees (4:5) an und Griffey war in der Kommentatoren-Kabine von Root Sports North West, dem lokalen TV-Partner der Mariners.

Griffey sprach über den Schwung eines anderen Spielers, was James so nicht durchgehen lassen konnte. Er sagte: "Nein Griffey, Du hattest den großartigsten Schwung und Bat-Drop in der Geschichte der Major League. Swag!"

James zeichnete seinen Kommentar vor dem eigenen Fernseher auf und postete seine "Analyse" auf Instagram in seiner Story.

Ken Griffey Jr. spielte 22 Jahre in der MLB und brachte es unter anderem auf 630 Homeruns für die Seattle Mariners, Cincinnati Reds und Chicago White Sox. In seiner größten Zeit bei den Mariners in den 90er Jahren galt "The Kid" als bester Spieler der Liga.