MLB: All-Star-Starter stehen fest - Kepler rückt als Reservist wohl nach

Die MLB hat nach Ende der zweiten Runde des Fan-Votings am Freitag die Starter für das All-Star Game am 9. Juli bekanntgegeben. Max Kepler hatte den Sprung in die Endauswahl der Fanwahl bereits in der vergangenen Woche verpasst, wird aber wohl als Reservist nachrücken.

Als Catcher startet aus der American League Gary Sanchez von den New York Yankees. Für die National League startet Willson Contreras von den Cubs. An den Bases gehen für die American League Carlos Santana (First/Indians), DJ LeMahieu (Second/Yankees) und Alex Bregman (Third/Astros) an den Start. Als Shortstop startet Jorge Polanco (Twins), im Outfield erhielten Mike Trout (Angels), George Springer (Astros) und Michael Brantley (Astros) die meisten Stimmen. Die Houston Astros stellen mit drei Startern das größte Kontingent aller Teams.

Aus der National League besetzen Christian Yelich (Brewers), Cody Bellinger (Dodgers) und Ronald Acuna (Braves) das Outfield. Das Voting für den Shortstop-Starter gewann Javier Baez von den Cubs. Die Bases besetzen Freddie Freeman (First/Braves), Ketel Marte (Second/D-backs) und Nolan Arenado (Third/Rockies). Der 28 Jahre alte Third Baseman erhielt in der Endrunde des Fan-Votings prozentual die meisten Stimmen der Fans (51,9 Prozent).

Kepler hatte die Endrunde des Votings um 138 Stimmen denkbar verpasst, wird aber wahrscheinlich trotzdem als Reservist ins AL-All-Star-Team nachrücken. Neben den Startern sind noch 23 weitere Roster-Plätze zu vergeben. 17 davon werden durch die Wahl der MLB-Profis bestimmt, sechs weitere werden durch den Commissioner ausgewählt. Ob Kepler beim All-Star Game dabei ist, steht am Sonntag fest.