MLB News - Bizepszerrung: Yankees-Slugger Giancarlo Stanton fällt verletzt aus

Die New York Yankees müssen vorerst auf Outfielder Giancarlo Stanton verzichten. Der Slugger laboriert an einer Bizepszerrung und wurde vom Team auf die 10-Day-injured-list gesetzt. Das gaben die Yankees am Montag bekannt.

Stanton hatte in der ersten Serie der noch jungen Saison gegen die Baltimore Orioles noch gespielt (2-8, 7 Walks). Am Montag beginnen die Yankees (1-2) ihre erste Serie vor eigenem Publikum gegen die Detroit Tigers (2-2).

Ersetzt wird Stanton von Clint Frazier. Der 24-Jährige wurde vom Triple-A-Team Scranton/Wilkes-Barre in den akiven Kader der Bronx Bombers berufen. Frazier gehört zu den größten Talenten im Farm-System der Yankees. Die vergangene Saison hatte er aufgrund einer Gehirnerschütterung und anschließenden Problemen zum Großteil verpasst.

Für die Yankees ist es eine weitere Schwächung im Outfield. Mit Aaron Hicks (Rückenprobleme) und Jacoby Ellsbury (Hüfte) fehlen Manager Aaron Boone dort bereits zwei weitere Optionen.