MLB: Alex Rodriguez wird TV-Experte für ESPN Sunday Night Baseball

NBA Cavaliers @ Spurs NBA Rockets @ Mavericks NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder NBA 76ers @ Spurs NBA Thunder @ Pistons NFL NFC @ AFC NBA Bucks @ Bulls NBA Celtics @ Nuggets NBA Nuggets @ Spurs NBA Knicks @ Celtics NBA Rockets @ Spurs NBA Bulls @ Clippers NBA Lakers @ Thunder NFL Eagles @ Patriots NFL Eagles @ Patriots (Englischer Originalkommentar)

Alex Rodriguez wird Nachfolger von Aaron Boone als Experte bei "Sunday Night Baseball", der nationalen Flaggschiff-Übertragung vom US-TV-Sender ESPN am Sonntagabend. Boone hatte den Sender in diesem Winter verlassen und wurde seinerseits Nachfolger von Joe Girardi als Manager der New York Yankees, Rodriguez' Ex-Team.

Wie die amerikanische SPOX-Partnerseite Sporting News berichtet, übernimmt der mehrfache MVP der American League den Platz neben Expertin Jessica Mendoza im Sunday-Night-Baseball-Team. Derweil wird weiter nach einem neuen Kommentator gesucht, nachdem Dan Shulman nach vielen Jahren im Amt seinen Abschied erklärt hatte.

Gerüchten zufolge hat jedoch Matt Vasgersian, der bislang fürs MLB Network und Fox Sports tätig ist, die besten Chancen auf den Job. Vasgersian ist neben seiner Tätigkeit im TV auch Kommentator von "MLB 18: The Show", dem offiziellen Videospiel der MLB auf der Playstation.

Ebenfalls zum Team zählt Reporter Buster Olney, der weiterhin vom Spielfeldrand berichten wird.

Rodriguez wird auch künftig für Fox Sports tätig sein, wo er zuletzt als Experte in Studioshows und ausgewählten Spiel-Übertragungen aktiv war. Möglich macht dies der Übernahme-Deal zwischen Disney - dem Mutterkonzern von ESPN - und FOX, der auch alle regionalen Fox-Sports-Filialen umfasst.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.