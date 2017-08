Kepler schlägt zwei Homeruns zum Sieg

MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Dodgers MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Mariners @ Rays MLB Marlins @ Mets MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Diamondbacks @ Mets NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers at Pirates MLB Cubs at Reds MLB Yankees at Tigers

Max Kepler schlug gleich zwei Homeruns gegen die Milwaukee Brewers und hatte damit großen Anteil am Kantersieg. Die Boston Red Sox bauten derweil ihren Vorsprung in der American League East weiter aus, während die New York Yankees um einen ihrer besseren Pitcher bangen müssen.

American League

Toronto Blue Jays (53-59) - New York Yankees (59-52) 4:2 BOXSCORE

Third Baseman Josh Donaldon schlug zwei 2-Run-Homeruns (2-4, 4 RBI) gegen CC Sabathia innerhalb der ersten drei Innings und sorgte damit für genug Offense, um die Yankees zu schlagen.

Selbige müssen nun um Sabathia bangen, denn das von Arthritis geplagte Knie machte dem Linkshänder derart Probleme, dass er nach drei Innings schon raus musste (3 IP, 6 H, 4 ER) und zu weiteren Untersuchungen nach New York zurückfliegen wird.

Tampa Bay Rays (58-56) - Boston Red Sox (64-49) 0:2 BOXSCORE

Die Red Sox rollen derweil von Sieg zu Sieg und durften sich hinter Pitching Ace Chris Sale zurücklehnen. Der Linkshänder pitchte acht Shutout-Innings und gab nur zwei Hits. Dazu kamen 13 Strikeouts zum 14. Sieg der Saison (14-4), womit er die AL alleine anführt.

Für die Offensive sorgten Rookie Rafael Devers mit einer RBI-Fielder's-Choice im vierten sowie Jackie Bradley Jr. mit einem RBI-Single im neunten Inning.

Chicago White Sox (42-68) - Houston Astros (71-41) 8:5 BOXSCORE

Die White Sox haben erstmals nach sechs Pleiten wieder gewonnen. Und das ausgerechnet gegen das Ace der Astros, Dallas Keuchel. Er hielt nur vier Innings durch und gab acht Runs auf zehn Hits ab.

Besonders Catcher Kevan Smith wusste zu überzeugen und brachte es auf vier RBI und einen Homerun (2 R, 2 BB).

Los Angeles Angels (56-58) - Baltimore Orioles (56-57) 3:2 BOXSCORE

Ex-O's-Pitchter Parker Bridwell glänzte gegen sein ehemaliges Team und gab in sieben Innings nur einen Run auf sechs Hits ab.

Offensiv brachte es C.J. Cron auf zwei RBI-Singles, zudem gelang Luis Valbuena ein RBI-Double für die Angels. Beide RBI der O's kamen vom Schläger von Catcher Caleb Joseph, der ein RBI-Single und einen Solo-Homerun schlug.

Oakland Athletics (50-63) - Seattle Mariners (58-56) 6:7 (10 Inn.) BOXSCORE

Die Mariners lagen früh zurück, arbeiteten sich jedoch konsequent zurück und wurden schließlich durch einen Homerun im zehnten Inning durch Leonys Martin belohnt.

Für den 6:6-Ausgleich sorgte indes Danny Valencia mit einem Sacrifice Fly im achten Inning.

Mariners-Neuzugang und Ex-Oakland-First-Baseman Yonder Alonso gab sein Debüt für sein neues Teams und war 1-5.

Seite 1: American League

Seite 2: Interleague Play

Seite 3: National League