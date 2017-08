Goldy überragt bei Shootout in Wrigley

MLB Nationals @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins NBA Team Africa -

Die Arizona Diamondbacks gewannen einen Shootout im Wrigley Field gegen die Chicago Cubs und Paul Goldschmidt stellte dabei alle in den Schatten. Die New York Yankees scheiterten derweil bei den Cleveland Indians an Corey Kluber und sich selbst. Die Boston Red Sox bauten daher ihr Polster aus.

National League

Pittsburgh Pirates (52-56) - Cincinnati Reds (44-64) 6:0 BOXSCORE

Ziemlich genau einen Monat nach seinem letzten Sieg durfte Pirates-Starter Chad Kuhl mal wieder einen "W" sammeln. Er pitchte dafür sieben Shutout-Innings und gab nur vier Hits ab.

In Sachen Run-Support waren indes Andrew McCutchen (1-4) und David Freese (3-4) mit jeweils zwei RBI führend im Team.

Reds-Starter Sal Romano wiederum gab zwar in den ersten drei Innings vier Runs ab, beruhigte sich danach jedoch und hielt insgesamt sechs Inning durch.

Atlanta Braves (49-58) - Los Angeles Dodgers (76-32) 4:7 BOXSCORE

Nachdem die Braves am Vortag die Siegesserie der Dodgers gestoppt hatten, fanden Letztere schnell zurück in die Spur. Angeführt von Starter Alex Wood, der in sechs Innings nur einen Run zuließ, hatte L.A. keine große Mühe.

Left Fielder Chris Taylor hatte einen 2-Run-Homerun und war 3-5 mit drei Runs. Shortstop Corey Seager war 3-4 mit einem Walk.

Milwaukee Brewers (57-53) - St. Louis Cardinals (53-55) 2:1 BOXSCORE

Keion Broxton war der Mann des Tages für die Milwaukee Brewers. Im zweiten Inning bereits klaute er Jose Martinez eines sicheren Homeruns an der Center-Field-Mauer. Im fünften Inning dann brachte er den letztlich entscheidenden Run mit einem RBI-Single nach Hause.

Brewers-Starter Matt Garza pitchte 5 2/3 Innings und gab einen Run auf vier Hits ab. Der Bullpen ließ danach noch insgesamt vier Base Runner zu, aber eben keinen Run.

Chicago Cubs (57-50) - Arizona Diamondbacks (62-46) 8:10 BOXSCORE

First Baseman Paul Goldschmidt stellte alle in den Schatten. Der First Baseman der Snakes schlug zum ersten Mal in seiner Karriere drei Homeruns in einem Spiel und hate am Ende sechs RBI und vier Runs (3-4, BB).

Nah dran an diese Leistung kam auf der anderen Seite Catcher Willson Contreras. Er hatte auch sechs RBI, schlug allerdings "nur" zwei Homeruns (3-5, 2 R).

Colorado Rockies (62-47) - New York Mets (49-57) 5:4 BOXSCORE

Entscheidung im neunten Inning. Bei geladenen Bases erarbeitete sich Rockies-Third-Baseman Nolan Arenado Walk gegen Hansel Robles (1 1/3 IP, ER, 3 BB, HBP) und brachte damit den entscheidenden Run ins Ziel.

Center Fielder Charlie Blackmon und Second Baseman D.J. LeMahieu hatten jeweils drei Hits und einen Homerun für Colorado.

Interleague Play

Oakland Athletics (48-61) - San Francisco Giants (42-68) 2:11 BOXSCORE

Rookie-Starter Ty Blach nahm die Dinge selbst in die Hand für die Giants. Er pitchte acht Innings und gab nur zwei Runs auf sechs Hits ab. Und er schlug einen 3-Run-Homerun im fünften Inning, der allein schon zum Sieg gereicht hätte.

First Baseman Brandon Belt (2-4, 2 R, 2 RBI) schlug ebenfalls einen Homerun und Left Fielder Jarrett Parker (3-4) brachte es auf drei RBI.

Los Angeles Angels (54-55) - Philadelphia Phillies (39-67) 5:4 BOXSCORE

Die Angels setzten ihre Dominanz über die Phillies fort und gewannen das zwölfte Duell in Serie gegen das Team aus Pennsylvania. Mike Trout schlug einen 2-Run-Homerun im ersten Inning, während der entscheidende Run im achten Inning das Resultat eines Wild Pitchs war.

Angels-Reliever Yusmeiro Petit pitchte zwei Innings (3 H, BB) und sicherte sich damit den Sieg und verbesserte seine Bilanz auf 3-0.

