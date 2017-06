Sabathia droht lange Pause

Donnerstag, 15.06.2017

Sabathia hatte seinen Start am Dienstag gegen die Los Angeles Angels nach nur vier Innings verlassen, die Diagnose folgte am Mittwoch. Damit wird der 36-Jährige wohl mindestens vier Wochen verpassen, wie ESPN spekuliert.

Eine Zerrung des großen hinteren Oberschenkelmuskels zweiten Grades, die bei Sabathia erkannt wurde, zieht normalerweise eine Heilungszeit von vier bis acht Wochen nach sich und könnte für Pitcher besonders problematisch werden, da es sich in Sabathias Fall um das Standbein handelt, das bei der Pitch-Bewegung besonders beansprucht wird.

Erlebe die MLB Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ein längerer Ausfall Sabathias wäre ein schwerer Schlag für New York, denn der Linkshänder pitchte zuletzt äußerst konstant, gewann seine letzten fünf Decisions allesamt und ließ in seinen letzten sechs Starts im Schnitt nur 0.99 Runs zu. Insgesamt ist er in dieser Saison 7-2 mit einem 3.46 ERA und 62 Strikeouts über 75 1/3 Innings.

Wer den Platz in der Rotation der Yankees einnehmen wird, ist dagegen nach Auskunft von Manager Joe Girardi noch offen.

Der Spielplan der MLB im Überblick