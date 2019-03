March Madness, erste Runde: Top-3-Pick Ja Morant sorgt mit historischem Triple-Double für ersten Upset

Ja Morant, im kommenden Draft als möglicher Top-3-Pick gehandelt, hat mit einer echten Gala die Murray State Racers zum ersten großen Upset von March Madness geführt. Dem Spielmacher des 11-Seeds gelang dabei das erste Triple-Double im Turnier seit Draymond Green, der jetzt für die Golden State Warriors spielt, seit 2012.

Was für ein Auftritt vom möglichen Top-3-Pick Ja Morant! Mit seinem kleinen College Murray State schockte der Guard 5-Seed Marquette und lieferte eine Gala, die wohl jeden NBA-Scout spätestens jetzt aufmerksam gemacht hat. Der Spielmacher verbuchte beim 83:64-Sieg 17 Punkte (5/9 FG, 2/2 Dreier), 11 Rebounds, 16 Assists (und 7 Turnover) und schaffte so das erste Triple-Double bei March Madness seit 2012, welches ein gewisser Draymond Green auflegte.

In der kommenden Runde wartet für die Racers dann bereits der nächste große Test, wenn es gegen die defensivstarken Seminoles von Florida State geht. Marquette muss dagegen bereits die Koffer packen, auch weil Topscorer Marcus Howard (26, 9/27 FG) viel zu wenig Unterstützung bekam.

March Madness - East Region: Die Spiele der ersten Runde

Datum Uhrzeit Partie Ergebnis Übertragung 21. März 17.15 Uhr Louisville (7) - Minnesota (10) 76:86 DAZN 21. März 17.40 Uhr LSU (3) - Yale (14) 79:74 - 21. März 19.45 Uhr Michigan State (2) - Bradley (15) 76:65 DAZN 21. März 20.10 Uhr Maryland (6) - Belmont (11) 79:77 - 23. März 0.10 Uhr Duke (1) - North Dakota State (16) - DAZN 23. März 0.27 Uhr Mississippi State (5) - Liberty (12) - DAZN 23. März 2.40 Uhr VCU (8) - UCF (9) - DAZN 23. März 2.57 Uhr Virginia Tech (4) - Saint Louis (13) - -

Mit-Favorit Michigan State hatte lange Probleme mit seinem ersten Gegner, am Ende ging Bradley aber die Puste aus und Big Ten Player of the Year Cassius Winston (26 Punkte) drehte gewaltig auf. Eine kleine Überraschung gelang Minnesota, die ACC-Team Louisville recht deutlich aus dem Turnier kegelten.

March Madness - West Region: Die Spiele der ersten Runde

Datum Uhrzeit Partie Ergebnis Übertragung 21. März 19 Uhr Florida State (4) - Vermont (13) 76:69 21. März 21.30 Uhr Marquette (5) - Murray State (12) 64:83 21. März 23.50 Uhr Nevada (7) - Florida (10) - 22. März 0.27 Uhr Gonzaga (1) - Fairleigh Dickinson (16) - 22. März 2.20 Uhr Michigan (2) - Montana (15) - 22. März 2.57 Uhr Syracuse (8) - Baylor (9) - 22. März 18.30 Uhr Texas Tech (3) - Northern Kentucky (14) - 22. März 21 Uhr Buffalo (6) - Arizona State (11) -

Auf Ja Morant und Murray State warten nun die Florida State Seminoles. Die hatten aber mit Vermont einige Probleme, auch wenn Mfiondu Kabengele (21, 10 Rebounds) von der Bank kommend ein starkes Double-Double lieferte.

March Madness - Midwest Region: Die Spiele der ersten Runde

Datum Uhrzeit Partie Ergebnis Übertragung 21. März 18.30 Uhr Auburn (5) - New Mexico State (12) 78:77 21. März 21 Uhr Kansas (4) - Northeastern (13) 87:53 22. März 0.10 Uhr Kentucky (2) - Abilene Christian (15) - 22. März 2.40 Uhr Wofford (7) - Seton Hall (10) - 22. März 23.50 Uhr Utah State (8) - Washington (9) - 23. März 0.20 Uhr Houston (3) - Georgia State (14) - 23. März 2.20 Uhr North Carolina (1) - Iona (16) - 23. März 2.50 Uhr Iowa State (6) - Ohio State (11) -

March Madness - South Region: Die Spiele der ersten Runde