Das Rennen um den ersten Pick ist im vollen Gange. Im Draft warten in diesem Jahr jede Menge gute Prospects, vor allem auf den großen Positionen. Dazu sorgt Luka Doncic weiter für Furore.

1. Pick: Luka Doncic (G, Real Madrid) - Der Guard spielt bereits im Alter von 18 Jahren eine tragende Rolle. Seine Potenzial als primärer Ballhandler und Shot-Creator sucht in diesem Jahr seines Gleichen. Auch körperlich gibt es nicht zu meckern.

© getty

2. Pick: DeAndre Ayton (C, Arizona) - Der Center ist mit seinem Körperbau und seinen 2,16 Meter bereits fähig, in der Liga mitzuhalten. Offensiv zeigt er in Post-Ups und Pick-and-Pops seine Vielseitigkeit.