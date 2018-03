FLOPS - Lara Gut (Schweiz, Ski Alpin): In der Abfahrt schied Gut aus, im Super-G verpasste sie um eine Hundertstelsekunde Bronze. Damit bleibt die Medaille in ebendieser Farbe aus der Abfahrt von Sochi ihre einzige bei Olympia.

Lindsey Jacobellis (USA, Snowboard): 2006 stürzte sie im Boardercross-Finale in Führung liegend, weil sie am letzten Sprung einen stylischen Grab versuchte. Ihr Olympia-Trauma setzt sich fort: Auch in Südkorea führte sie im Finale, holte aber nur Blech.