Superstar Marcel Hirscher mit dem 2. Gold: König! Kannibale! GOAT?

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis NBA Spurs @ Rockets Indian Super League Chennai -

Goa Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Gora Championship Brentford -

Cardiff NBA Timberwolves @ Wizards Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta CEV Champions League Belchatow -

Volley Lube Basketball Champions League Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Nymburk -

AEK CEV Champions League BR Volleys -

Friedrichshafen Basketball Champions League Straßburg -

Neptunas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 Copa Libertadores Independiente -

Millonarios NBA Pelicans @ Spurs Pro14 Edinburgh -

Munster Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Six Nations Italien -

Schottland Championship Fulham -

QPR Six Nations England -

Irland Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Six Nations Wales -

Frankreich Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) NBA Hawks @ Bucks Premier League Stoke -

Everton (Delayed) NHL Sharks @ Canucks J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka BSL Fenerbahce -

Darüssafaka Primera División Leganes -

Sevilla Liga ACB Saski-Baskonia -

Gran Canaria Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Liga ACB Burgos -

Barcelona BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 CEV Champions League (W) Conegliano -

Dinamo Kasan NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 3 Premier League Darts Premier League: Glasgow CEV Champions League Friedrichshafen -

BR Volleys NBA Lakers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Exeter Friendlies Argentinien -

Italien NBA Jazz @ Spurs A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea Premiership Saracens -

Harlequins League One Shrewsbury -

Wimbledon Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 5 League Two Luton -

Barnet Pro14 Munster -

Scarlets NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers Liga ACB Gran Canaria -

Andorra League Two Chesterfield -

Notts Premiership Leicester -

Wasps Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 6 League One Portsmouth -

Oxford Liga ACB Real Madrid -

Valencia NBA Spurs @ Bucks

Der Größte seiner Zeit - oder der Geschichte? Marcel Hirscher hat sich im Riesenslalom zum Ski-König von Pyeongchang gekrönt. Doch das war nicht sein letztes Wort.

Sein zweiter Goldlauf von Pyeongchang lag gerade mal 90 Minuten zurück, da wurde Ski-König Marcel Hirscher schon nach dem möglichen dritten gefragt. Kann er, der größte Skifahrer seiner Zeit, den Legenden Toni Sailer und Jean-Claude Killy nachfolgen?

Hirscher zog die Mundwinkel nach unten und hob beide Hände vom Tisch etwas in die Höhe, auf seinen Rennhandschuhen prangten die sechs großen Kristallkugeln mit dem jeweiligen Jahr, in dem Hirscher sie gewann. "Keine Ahnung", sollte diese Geste sagen, Hirscher selbst schwieg. Nur eine vierte Goldfahrt schloss er aus, den Teamwettbewerb wird er nicht fahren.

"Nein, das geht nicht", sagte Hirscher, "wenn ich auch gerne würde. Aber ich wäre kein Profi, wenn ich nicht so schnell wie möglich nach Hause fahren würde." Hirscher, der Getriebene, der Kannibale des alpinen Skisports, dachte in schon an die nächsten Weltcup-Rennen am ersten März-Wochenende, an den nächsten Triumph im Gesamtweltcup, seinen siebten.

Nur der Reis stört Marcel Hirscher

Den olympischen Slalom am Donnerstag, den nimmt der Top-Favorit natürlich noch mit, auch wenn er nach Gold in Kombination und Riesenslalom bekannte, "schon ein bisschen müde" zu sein.

Die Jagd nach seinen ersten Goldmedaillen bei Olympia hat den 28-Jährigen ebenso geschlaucht wie die Bedingungen. "Es ist immer kalt", sagte er, und, "sorry, liebe asiatischen Freunde, aber ich kann keinen Reis mehr sehen. Zweieinhalb Wochen Reis ist für einen Kerl aus Europa zu viel."

Hirscher, Veith, Vonn und Co.: Die Skistars einst und heute © GEPA 1/42 Marcel Hirscher 2017 © GEPA 2/42 Marcel Hirscher 2006 © GEPA 3/42 Beat Feuz 2017 © GEPA 4/42 Beat Feuz 2007 © GEPA 5/42 Max Franz 2017 © GEPA 6/42 Max Franz 2009 © GEPA 7/42 Elisabeth Görgl 2017 © GEPA 8/42 Elisabeth Görgl 2003 © GEPA 9/42 Erik Guay 2017 © GEPA 10/42 Erik Guay 2003 © GEPA 11/42 Lara Gut 2017 © GEPA 12/42 Lara Gut 2008 © GEPA 13/42 Cornelia Hütter 2017 © GEPA 14/42 Cornelia Hütter 2010 © GEPA 15/42 Carlo Janka 2017 © GEPA 16/42 Carlo Janka 2006 © GEPA 17/42 Kjetil Jansrud 2017 © GEPA 18/42 Kjetil Jansrud 2005 © GEPA 19/42 Michaela Kirchgasser 2017 © GEPA 20/42 Michaela Kirchgasser 2002 © GEPA 21/42 Julia Mancuso 2017 © GEPA 22/42 Julia Mancuso 2003 © GEPA 23/42 Matthias Mayer 2017 © GEPA 24/42 Matthias Mayer 2010 © GEPA 25/42 Felix Neureuther 2017 © GEPA 26/42 Felix Neureuther 2003 © GEPA 27/42 Alexis Pinturault 2017 © GEPA 28/42 Alexis Pinturault 2009 © GEPA 29/42 Hannes Reichelt 2017 © GEPA 30/42 Hannes Reichelt 2002 © GEPA 31/42 Bernadette Schild 2017 © GEPA 32/42 Bernadette Schild 2008 © GEPA 33/42 Nicole Schmidhofer 2017 © GEPA 34/42 Nicole Schmidhofer 2007 © GEPA 35/42 Mikaela Shiffrin 2017 © GEPA 36/42 Mikaela Shiffrin 2011 © GEPA 37/42 Anna Veith 2017 © GEPA 38/42 Anna Veith (Fenninger) 2006 © GEPA 39/42 Lindsey Vonn 2017 © GEPA 40/42 Lindsey Vonn (Kildow) 2004 © GEPA 41/42 Tina Weirather 2017 © GEPA 42/42 Tina Weirather 2005

Yiiihaaa! Demonstration der Macht

Am Sonntag, im Rennen, war davon nichts zu spüren. Als der Unnachahmliche mit dem größten Vorsprung in einem Olympia-Riesenslalom seit 40 Jahren ins Ziel raste, stand die geschlagene Konkurrenz applaudierend Spalier.

Hirscher wirbelte eine Schneewolke auf, die den Zweitplatzierten Henrik Kristoffersen und Alexis Pinturault (Bronze) mitten im Gesicht traf. Es war eine Machtdemonstration, wie sie Hirscher längst zur Gewohnheit gemacht hat.

"Yiiihaaa", brüllte der oft so kontrollierte Hirscher, und Kristoffersen rief ihm zu: "Das ist das verdienteste Gold der Welt." Hirscher, ergänzte der Norweger, sei "im Riesenslalom im Moment unschlagbar, für uns geht es nur um den Platz dahinter". Für die Deutschen nicht einmal um das: Linus Straßer und Fritz Dopfer belegten die Plätze 22 und 26, Alexander Schmid schied aus.

Schlüsselerlebnis: WM in Schladming

Den Schlüssel zu seiner Dominanz sieht Hirscher in der Heim-WM von Schladming 2013, wo er unter unmenschlichem Druck gestanden habe - und nach der Niederlage im Riesenslalom mit Gold im Slalom, dem letzten WM-Rennen, seinen ersten großen Einzelsieg holte. "In Schladming", sagte er am Sonntag, "is um ois gangen." Um die Frage: "Schaffe ich es, in meinem Sport ein Großer zu werden oder nicht. Das war brutal."

Der Olympia-Riesenslalom dagegen - ein Klacks! Er habe am Start kurz das Worst-case-Szenario durchgespielt, was dann gewesen wäre. Hirschers Erkenntnis: "Nix! Nix wäre gewesen!" Derart befreit raste er zur nächsten Goldmedaille.

Und jetzt, der Slalom? Triple-Gold? "Es ist ein neues Rennen", sagte Hirscher, "aber die Leute erwarten wieder dieselben Sachen." Er ist bereit.